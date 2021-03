Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat sich mit der Walt Disney Company und dem Sender ESPN auf einen neuen Fernsehvertrag geeinigt. Dieser soll der NHL nach Medienberichten aus den USA pro Jahr 400 Millionen US-Dollar (rund 336 Millionen Euro) einbringen. Der neue Kontrakt beginnt mit der Saison 2021/22 und soll vorerst bis zur Saison 2027/28 laufen. Bis dahin würde die Liga 2,8 Milliarden US-Dollar einnehmen. Das wäre etwa doppelt so viel wie der noch laufende Vertrag mit dem Sender NBC einbringt. "Die Partnerschaft zwischen der besten Eishockey-Liga der Welt und dem Walt-Disney-Konzern ist ein großer Gewinn für unsere Fans und unser Spiel", sagte NHL-Commissioner Gary Bettman. Die NHL will demnächst in einem weiteren TV-Vertrag zusätzliche Rechte verkaufen.