Von Johannes Kirchmeier

Es sind gerade die Tage der Rückkehr bei den Straubing Tigers. Der schwedische Verteidiger Fredrik Eriksson meldete sich auf dem Instagram-Kanal des Klubs mit einem "Servus" vor dem Eisstadion am Pulverturm bei seinen niederbayerischen Eishockeyfans, die kanadischen Stürmer Kael Mouillierat und Jeremy Williams grüßten vom Flughafen München. Die drei zählen zu den Leistungsträgern des Teams, die Mannschaft ist nach dem virusbedingt abrupten Saisonende im März an diesem Donnerstag wieder komplett vereint. Auch ihr Trainer Tom Pokel weilt seit Anfang der Woche wieder in der Stadt, er feierte am Mittwoch seinen 53. Geburtstag. Langsam geht's also wieder los am Pulverturm. Schließlich steht schon in einem Monat, am 6. Oktober, das erste Pflichtspiel an. In der Champions Hockey League spielen die Tigers beim Genève-Servette Hockey Club in der Schweiz, eine Woche darauf findet das Rückspiel in Straubing statt.

Ein weiterer Leistungsträger aus dem Ausland wird dann jedoch überraschenderweise nicht mehr mithelfen: der Torwart Jeff Zatkoff. Der 33-Jährige löste am Dienstag seinen Vertrag auf. "Ich hoffe, dass die Fans in Straubing meine Beweggründe verstehen können, aber ich kann ihnen versichern, dass das definitiv die härteste und schwierigste Entscheidung war, die ich seit sehr langer Zeit treffen musste", sagte Zatkoff. Wegen der Unsicherheiten in der Pandemiesituation entschloss er sich, vom Eis in die organisatorische Ebene eines Klubs zu wechseln in einer der nordamerikanischen Profi-Hockeyligen NHL oder AHL. Wohin es Zatkoff genau zieht, werde sich in der nächsten Zeit zeigen, er habe jedenfalls eine "super Möglichkeit", sagt der sportliche Leiter der Tigers, Jason Dunham. "Ich verstehe das auch. Er ist ein ganz schlauer Junge und will ins Management."

Zatkoff wurde im Jahr 2016 als Ersatztorhüter Stanley-Cup-Sieger mit den Pittsburgh Penguins, er ist nicht nur deshalb sehr gut vernetzt in der stärksten Liga der Welt. Für die Tigers ist sein Weggang aber wiederum ein herber Rückschlag: Zwei Jahre stand er für den kleinsten DEL-Standort auf dem Eis, er war dank seiner herausragenden Paraden in dieser Zeit einer der besten Torhüter der Liga und so einer der Verantwortlichen für den zweiten Platz in der im März nach der Hauptrunde abgebrochenen Spielzeit - noch nie waren die Niederbayern so weit vorne.

An Dunham ist es nun, flink Ersatz zu finden auf einer Position, die in diesem Sommer eigentlich schon abgehakt war auf seiner Magnettafel im Geschäftsstellenbüro. Denn auch der als Ersatzmann solide Sebastian Vogl verlängerte seinen Vertrag frühzeitig in der vergangenen Saison. Trotzdem sagt Dunham, dass er in der "nächsten oder übernächsten Woche" einen neuen Torwart präsentieren will. Zupass komme ihm, dass er seine alljährliche Scouting-Tour in Nordamerika in der Vorsaison bereits im Januar absolvierte. So entkam er eben auch dem Hockey-Lockdown: "Ich weiß, wer auf dem Markt ist." Ärgerlich ist aus seiner Sicht dabei nur, dass bislang noch nicht vollends feststeht, ob und wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am 13. November in ihre Saison starten kann. In der Vorwoche entschied die Bundesregierung, das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende des Jahres zu verlängern. Und Eishockey ohne Zuschauer? Das geht wirtschaftlich eigentlich nicht.

Zatkoff werde während der Pandemie "nicht der Erste und nicht der Letzte sein, der sein Team verlässt", sagt Dunham. Vor allem, wenn in anderen Ländern regulär gespielt werden würde - in Deutschland aber nicht. Austin Ortega (Berlin) und Timo Pielmeier (Ingolstadt) entschieden sich bereits vor einigen Wochen gegen den ligaweit eingeführten 25-prozentigen Gehaltsverzicht und verließen ihre Klubs. In Straubing blieb das Team zusammen - bis Zatkoff doch diese berufliche Chance ergriff.

Ganz ohne Hintergedanken lässt ihn Dunham aber nun auch nicht gehen. Als ihn die Tigers 2018 verpflichteten, profitierten sie ja von der Empfehlung eines Vorgängers. Mike Bales, einst in Straubings Tor und mittlerweile seit Jahren als Torwarttrainer in der NHL tätig, riet Zatkoff zu Straubing. "Vielleicht kann ich dann auch einmal Jeffs Rat für die Tigers nutzen", sagt Dunham. "Unser Netzwerk wird jedenfalls größer."