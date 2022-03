Drei bayerische Teams kämpfen in den Playoffs der Deutschen Frauen Eishockey Liga um den Titelgewinn. Dabei bahnt sich eine Überraschung an, die auch mit dem Wechsel von Torhüterin Lisa Hemmerle von Rekordmeister Planegg nach Ingolstadt zu tun hat.

Von Benjamin Markthaler

Ins dritte Drittel startete Lisa Hemmerle mit einem Spaß. Die Torhüterin des ERC Ingolstadt betrat nach der Pause als erste Spielerin das Eis und begab sich mit einem langen Rutscher auf dem Bauch in Richtung ihres Tores, das sie für die letzten 20 Minuten der Partie erfolgreich gegen den ESC Planegg verteidigen sollte. Die Playoff-Serie und vor allem ihre Leistung gaben ja auch allen Grund zur Freude: Mit gleich mehreren überragenden Paraden hatte Hemmerle am Sonntag erneut großen Anteil am 3:2-Sieg ihres Teams. Einen Tag zuvor, beim 1:0 zum Start der Halbfinals um die deutsche Meisterschaft, war die 26-Jährige zum achten Mal in dieser Saison ohne Gegentor geblieben - öfter als alle anderen Torhüterinnen der Liga zusammen. "Das ist schon eine Hausnummer", resümierte Tanja Eisenschmid, langjährige Kapitänin des Ingolstädter Teams, nach dem Spiel. "Sie macht ihren Job mega gut. Sie rettet uns wirklich oft den Hintern, und deshalb sind wir unendlich dankbar, dass sie bei uns spielt."

Dabei ist das noch gar nicht so lange der Fall. Erst im Dezember 2021 wechselte Hemmerle zum ERC - vom jetzigen Halbfinalgegner ESC Planegg. Dort fühlte sie sich nicht mehr wohl - spätestens seit sie zwischenzeitlich von der nachverpflichteten Nationalmannschaftskollegin Franziska Albl verdrängt worden war, die im Ligabetrieb mittlerweile wieder bei den Männern spielt (beim Landesligisten Burgau). Sechs ihrer seit Samstag acht Shutouts schaffte Hemmerle noch für jenen Verein, den sie jetzt aus den Playoffs kicken möchte. "Großes Kompliment an sie, dass sie das so über die Bühne bringt. Mit diesem mentalen Faktor, dass das ihr altes Team ist, dass sie nur auf die Knochen kriegt - das ist schon stark", lobte deshalb auch ihr Coach Christian Sohlmann die Torhüterin. Mehrere Male hatte es Zusammenstöße von Hemmerle mit Spielerinnen des ESC Planegg gegeben. Eine Minute vor Schluss sah es nach einem weiteren Crash für einen Moment so aus, als könnte sie nicht weiterspielen. Nach einem kurzen Durchschütteln ging es aber weiter für sie. Der zweite Sieg gelang, und nun bahnt sich eine Überraschung an: Planegg ist amtierender Meister und mit acht Titeln DFEL-Rekordmeister, für Ingolstadt wäre es die erste Meisterschaft überhaupt. In den vergangenen Jahren landete der ERC meistens auf Platz drei.

Das Best-of-five-Format kommt gut an: "Es zeigt wirklich, wer besser ist", meint ERC-Kapitänin Eisenschmid

Der zweite Sieg hätte - mit Ausnahme der vergangenen Saison, in dem pandemiebedingt ein Final-Four-Turnier die Meisterinnen bestimmte - in den vergangenen Jahren schon zum Weiterkommen gereicht. Seit Gründung der Deutschen Frauen Eishockey Liga (DFEL) 2006 ging es für die Teams im Best-of-three-Format um den Titel. Es reichten also zwei Siege zum Weiterkommen. Das wurde dieses Jahr geändert, es werden Best-of-five-Serien gespielt. Durch die verpasste Qualifikation der deutschen Eishockey-Frauen für Olympia hatte die Liga eine längere Pause im Februar, die genutzt werden sollte. "Da haben wir uns mit den Mannschaften zusammen entschieden, die Spiele vorzuziehen und dafür längere Playoffs zu spielen", erklärt Nicholas Rausch, der als Kaufmännischer Leiter des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) für die Liga zuständig ist.

Die Änderung soll aber nicht nur als Lückenfüller gesehen werden. Die längeren Serien seien ein weiterer Schritt in Richtung Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Schon seit vielen Jahren spielen die Männer in der DEL ihre Playoffs im sogar noch längeren Best-of-seven-Format aus. "Es war uns ganz wichtig, dass wir das auf Augenhöhe sehen und den Frauen die Wertschätzung entgegenbringen, die sie auch verdienen. Da gehört sehr, sehr viel Enthusiasmus und eigene Energie dazu, den Leistungssport auf dem Niveau zu machen", sagt Rausch. Seit vergangenem Jahr wird die DFEL als Profiliga anerkannt, jetzt möchte der DEB weiter die Rahmenbedingungen dafür verbessern. Trotzdem stehe bislang noch nicht fest, ob das neue Playoff-Format auch langfristig etabliert werde, sagt Rausch, auf der Agenda sei es aber auf alle Fälle: "Wenn die Teams mitspielen - weil es immer auch eine Entscheidung ist, bei der wir die Teams mit einbeziehen wollen -, ist das sicher etwas für die Zukunft."

Auf sportlicher Ebene wird die Regeländerung zumindest befürwortet. "Es zeigt wirklich, wer besser ist. Da kommt es nicht nur auf die Tagesform an", meinte Eisenschmid. Zudem könnte die längere Serie am Ende besonders für sie und ihr Team ein Vorteil sein. Bei den potenziellen Gegnerinnen für das Finale, dem ECDC Memmingen und den Mad Dogs Mannheim, steht es nach den ersten beiden Spielen der Halbfinals 1:1. Während der ERC Ingolstadt schon im dritten Spiel am Samstag (17 Uhr in Grafing) ins Finale einziehen könnte, wird es bei der anderen Serie also mindestens vier Spiele geben. Coach Christian Sohlmann liebäugelt sogar mit mehr: "Ich hoffe, dass die andere Serie möglichst lange geht und möglichst anstrengend wird. Ich hoffe auf ein Spiel fünf, das wäre unter der Woche Mittwoch abends, und am Samstag wäre dann das erste Finale." Mehr möchte er zu den anderen Teams aber nicht sagen: "Jetzt müssen wir uns erst mal qualifizieren, bevor wir uns darüber Gedanken machen, wer der Gegner wird."

Eine große Rolle wird die Frage nach dem Gegner am Ende sowieso nicht spielen. In beiden Serien wurde bislang keines der vier Spiele mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen. Es sind perfekte Voraussetzungen für Lisa Hemmerle, weiterhin zu begeistern.