Die Augsburger Panther haben sich von Trainer Peter Russell, 48, getrennt und umgehend Kai Suikkanen, 63, als Nachfolger verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, soll Suikkanen am Sonntag das erste Mannschaftstraining in Augsburg leiten. Am Montag (19 Uhr) feiert der Finne im Heimspiel gegen den EHC Red Bull München sein Debüt in der DEL. Suikkanen war zuletzt fast drei Jahre Trainer der Dornbirn Bulldogs in Österreich, zuvor hatte er den HC Bozen 2018 zur Meisterschaft geführt. "Mit Kai Suikkanen haben wir uns für einen erfahrenen Cheftrainer entschieden", erklärte Panther-Gesellschafter Lothar Sigl, "mit seiner klaren Ansprache sowie seiner geradlinigen Art soll er unser Team in die Erfolgsspur bringen." Die Augsburger konnten ihren Punkteschnitt nach der Deutschland-Cup-Pause im November zwar steigern, nach zuletzt nur einem Sieg aus sechs Partien sahen die Verantwortlichen des Tabellenvorletzten aber "dringenden Handlungsbedarf". Menschlich falle die Trennung schwer. Russell hatte die Augsburger erst zu dieser Saison übernommen. Er war aus der zweiten Liga von den Ravensburg Towerstars gekommen und hatte die Nachfolge des Kanadiers Serge Pelletier angetreten.