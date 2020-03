Der Augsburger Eishockey-Kapitän Steffen Tölzer hat bei einem Handgemenge nach einem Oktoberfestbesuch in München im September 2019 einen Mann verletzt und dafür eine Haftstrafe auf Bewährung erhalten. Das Amtsgericht München erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl über elf Monate Gefängnis auf Bewährung, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Der 34-Jährige selbst räumt sein Fehlverhalten ein und will die Strafe akzeptieren, wie die Augsburger Panther mitteilten. Zuerst hatte die Bild über den Fall berichtet. Damals soll sich Tölzer auf der Wiesn auf dem S-Bahnhof Donnersberger Brücke zunächst mit einem Mann gestritten haben. Danach sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen.

"Was ich getan habe, tut mir unglaublich leid", wurde der Sportler zitiert. "Ich übernehme von Anfang an die komplette Verantwortung für mein Handeln und kooperiere ohne Einschränkung mit den Behörden." Die Staatsanwaltschaft München I beantragte den Erlass eines Strafbefehls wegen des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung. Dem Opfer der Auseinandersetzung hat der Eishockeyspieler nach Auskunft des Vereins Schmerzensgeld gezahlt. Tölzer bat den Geschädigten sowie seine Kollegen im Verein, Fans und Sponsoren um Entschuldigung. "So etwas hätte mir niemals passieren dürfen." Er wolle "alle Konsequenzen für mein Vergehen vollumfänglich" tragen und legte sein Kapitänsamt bei dem Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nieder, für den er bereits die 18. Saison bestreitet. Die Panther akzeptierten diesen Rücktritt. Augsburgs Vereinschef Lothar Sigl berichtete, dass der Routinier die Verantwortlichen eingehend informiert habe. "Wir schätzen seine Ehrlichkeit, verurteilen seine Tat aber aufs Schärfste", sagte er. Tölzer wurde eine "empfindliche Geldstrafe" auferlegt, wie es hieß. Darüber hinaus wird er mindestens am kommenden Wochenende, dem letzten der DEL-Hauptrunde, nicht zum Einsatz kommen. Ob er in den dann folgenden Playoffs wieder spielt, wurde nicht mitgeteilt.