Die Tölzer Löwen schwimmen in der DEL 2 auch weiterhin auf einer Erfolgswelle. Am Donnerstag gewann die Mannschaft von Trainer Kevin Gaudet 5:2 (2:0/2:0/1:2) beim EV Landshut, wo sie das Spiel vor allem im ersten Drittel dominierte, obwohl dem Team auch weiterhin viele Leistungsträger fehlen. Marco Pfleger, der den Klub nach dieser Saison verlassen wird, traf in der 10. Minuten zum 1:0, Reid Gardiner baute die Führung sechs Sekunden vor Drittelende nach einem Unterzahl-Konter aus. Luca Tosto, Löwen-Topscorer Pfleger sowie Tyler McNeely per Penalty trafen ebenfalls für Tölz, die Landshuter Tore kamen zu spät. Die Tölzer gehen nun am Samstag (16 Uhr) mit großem Selbstvertrauen als Tabellenzweiter ins Spitzenspiel gegen Tabellenführer Kassel.