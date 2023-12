Wertvollster Spieler. 100 Scorerpunkten oder mehr. Sportler des Jahres. Wenn es um Rekorde deutscher Profis in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geht, war bislang meistens Leon Draisaitl dafür zuständig. Doch der Stürmer von den Edmonton Oilers bekommt Konkurrenz. Mit der Vorlage zum 2:0 beim 2:0-Sieg der Ottawa Senators gegen Seattle markierte Tim Stützle in seinem 229. NHL-Spiel seinen 200. Scorerpunkt - kein Deutscher war je so schnell, selbst Draisaitl brauchte dafür 260 Partien. Mit gerade einmal 21 Jahren ist Stützle Ottawas bester Scorer und einer der Wortführer im Team. "Wir haben viele, die sich auch in der Kabine zeigen und anführen", sagte Stützle am Montag in einer Medienrunde. "Ich zähle mich auf jeden Fall dazu." Die Statistik bedeute ihm "eigentlich nicht so viel" - aber mit Blick auf die anderen Deutschen in der NHL sei es doch so: "Bei uns allen herrscht ein bisschen Konkurrenz, jeder will der Beste sein." Beim Gehalt hat Stützle bereits mit Draisaitl gleichgezogen: Sein Vertrag bringt ihm bis 2031 rund 67 Millionen Dollar ein, Draisaitls Kontrakt hat ein Volumen von 68 Millionen. Und noch etwas eint die beiden: Ihre Mannschaften können nicht mit ihren persönlichen Bestleistungen mithalten. Die Senators wollen nun um Stützle herum ein Team aufbauen, das um den Titel mitspielen kann. Sollte sie aber auch in dieser Saison der K.o. noch vor den K.-o.-Runden ereilen, wäre Stützle frei für die WM im Mai in Tschechien.