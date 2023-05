Der Finne Matti Tiilikainen kehrt drei Jahre nach seinem Abschied zurück und wird erneut Trainer der Löwen Frankfurt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 35-Jährige, von 2018 bis 2020 bei den Hessen in der DEL2 hinter der Bande, erhält einen Zweijahresvertrag. Tiilikainen folgt auf den Kanadier Gerry Fleming, der den Klub nach Platz zehn in der Hauptrunde und dem damit verbundenen Klassenerhalt verlassen hatte. Frankfurt war zur Saison 2022/23 aufgestiegen. "Der Klub hat großartige Arbeit geleistet und die ersten erfolgreichen Schritte in der DEL gemacht. Jetzt wollen wir gemeinsam die nächsten, wichtigen Schritte angehen", sagte Tiilikainen, der "Wunschtrainer" von Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. Der Rückkehrer war zuletzt Chefcoach der finnischen U16.