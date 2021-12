Von Christian Bernhard, München

Auf die Kölner Haie konnte sich der EHC Red Bull München in den vergangenen Jahren stets freuen, beeindruckende 16 Duelle entschied der EHC nacheinander für sich. Am Sonntag endete diese Serie allerdings: Die Münchner unterlagen den Haien zu Hause mit 4:5 und kassierten somit nicht nur ihre zweite Niederlage des Wochenendes, sondern verloren auch die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an die Eisbären Berlin. Am Freitag hatte der EHC 3:6 bei den Bietigheim Steelers verloren. Nach den elf Gegentoren des Wochenendes sagte EHC-Stürmer Frank Mauer bei Magentasport, sein Team mache aktuell "die Basics" falsch: "Wenn wir die wieder richtig machen, kassieren wir die Dinger nicht."

Die Münchner hatten gleich ihr erstes Überzahlspiel zum 1:0 genutzt, Jonathon Blum war erfolgreich (7.). Die Führung beflügelte den EHC, Austin Ortega verbuchte einen Pfostentreffer (8.), Frank Mauer scheiterte in seinem 700. DEL-Spiel mit einem Alleingang an Justin Pogge im Haie-Tor (10.). Die Hausherren schienen alles im Griff zu haben, doch ein stark ausgespielter Angriff bescherte Landon Ferrero und seinen Kölnern den 1:1-Ausgleich (11.). Von da an waren die Rheinländer deutlich besser im Spiel, Alexander Oblinger scheiterte mit seinem Alleingang an Münchens Torhüter Danny aus den Birken (19.).

Im Mitteldrittel wurde es turbulent. Yasin Ehliz markierte zwar per Nachschuss das 2:1 für den EHC (22.), doch kurz vor dem Drittel-Ende lagen die Münchner nach den Toren von Marcel Müller (22.), Oblinger (29.) und Jon Matsumoto (36.) plötzlich mit 2:4 zurück. Trevor Parkes verkürzte in Überzahl auf 3:4 (38.), zufrieden konnte der EHC vor dem Schlussdrittel aber nicht sein. "Wir müssen einfacher und schneller aus der eigenen Zone raus spielen", sagte Ehliz, ihm ging "alles ein bisschen zu langsam". Oblingers 5:3 für Köln (41., Überzahl) verbesserte die Laune der Münchner, die am Dienstag erneut zu Hause das Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel gegen Lukko Rauma aus Finnland bestreiten, nicht. Ben Streets später Treffer (59.) reichte nicht mehr.