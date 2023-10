Deutschlands Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators mit zwei Torvorlagen zu einem klaren Auswärtssieg geführt. Die Kanadier gewannen am Samstag (Ortszeit) bei den Pittsburgh Penguins mit 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) und beendeten ihre Negativserie. Zuvor verlor das Team des 21-Jährigen drei Spiele nacheinander. Für Stützle waren es in dieser Spielzeit die Vorlagen sieben und acht. Nur vier NHL-Profis bereiteten in der laufenden Spielzeit mehr Treffer vor. Brady Tkachuk traf für die Senators doppelt. Für Moritz Seider und die Detroit Red Wings ging der Negativlauf dagegen weiter. Bei den Boston Bruins unterlag das Team des besten deutschen Verteidigers mit 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) und verlor zum dritten Mal in Serie. Bei der 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)-Niederlage der Seattle Kraken bei den Florida Panthers kam Kraken-Torhüter Philipp Grubauer nicht zum Einsatz.