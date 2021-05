Der ERC Ingolstadt hat Jerome Flaake für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der Stürmer von der Düsseldorfer EG soll beim ERC "eine tragende Rolle" einnehmen, sagte Sportdirektor Larry Mitchell. "Jerome bewiesen, dass er ein Torjäger ist." Seit 14 Jahren spielt Flaake in der DEL. In 665 Partien in der deutschen Eliteliga kam er auf insgesamt 339 Scorerpunkte.