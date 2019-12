Straubing (dpa) - Torwart Jeff Zatkoff wird auch in der kommenden Saison für die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. Der 32 Jahre alte US-Amerikaner hat seinen Vertrag bei den Niederbayern zu Weihnachten verlängert, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Zatkoff spielt seit Sommer 2018 für die Straubinger, die in der DEL Platz zwei hinter dem deutschen Meister EHC Red Bull München belegen. Er sei im Gespann mit Torwart-Kollege Sebastian Vogl "einer der zentralen Bausteine der Mannschaft" und habe "maßgeblichen Anteil am bisherigen Saisonverlauf", äußerte Straubings Sportchef Jason Dunham.