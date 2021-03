Manchmal stimmt er halt doch, dieser abgedroschene Bibelspruch, dass die Letzten die Ersten sein werden. Die Straubing Tigers nämlich starteten als letztes Team der Süd-Gruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Dezember in ihre Saison - und nun sind sie als erste der sieben Mannschaften schon wieder fertig mit den Duellen im Süden. Es folgen nun die Partien gegen die Nord-Teams, weiter geht es am 21. März mit dem Spiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Und bis dann? Ein bisserl die Füße hochlegen, analysieren - dann aber wieder an die Arbeit, sagte Chasen Balisy am Donnerstag bei Magentasport: "Es wird hart mit 14 Spielen in weniger als einem Monat." Alle zwei Tage spielen die Teams dann im Schnitt - eine Saisonverlängerung als verfrühter Playoff-Modus.

Kurz vor der Aussage hatte Balisy mit seinem Tor zum 4:3 in der Verlängerung gegen das Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers zumindest einen zufriedenstellenden Schlusspunkt unter eine wenig zufriedenstellende Straubinger Süd-Runde gesetzt. Derzeit sind die Niederbayern nur Fünfte im Süden, Schwenningen auf Playoff-Rang vier ist vier Zähler weg und absolviert noch sein letztes Süd-Spiel in München. Straubing stand in der Spielzeit ohnehin noch gar nicht auf dem ersehnten Rang vier. Aber vielleicht stimmt er auch hier, der abgedroschene Spruch von den Letzten und den Ersten.