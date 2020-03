Der EHC München taumelt dem Hauptrunden-Ende der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entgegen. Am Freitag verlor das Team von Trainer Don Jackson das Derby gegen die Straubing Tigers mit 3:6 und kassierte damit die vierte Niederlage in seinen vergangenen fünf Partien. Der Hauptrundensieg ist dem EHC allerdings schon seit der vergangenen Woche nicht mehr zu nehmen. Die Tigers sind durch den Erfolg nicht mehr von Rang drei zu verdrängen und haben sich damit erstmals für die Champions League qualifiziert. Das Münchner Unheil nahm in Minute sieben seinen Lauf. Derek Roy ermöglichte Straubings Mike Connolly in Überzahl mit einem Fehlpass einen Alleingang, den Connolly erfolgreich abschloss. Schon im ersten Drittel wurde die Partie ruppiger und härter, beide Mannschaften wollten kurz vor den Playoffs ihr Revier markieren. Die Folge: Viele Strafzeiten, die Straubing ausnutzte. Sena Acolatse hämmerte die Scheibe zum 2:0 ins Netz (22.), Antoine Laganiere legte technisch fein das 3:0 nach (23.). Nach einem Faustkampf zwischen Andrew Bodnarchuk und Kael Mouillierat erhöhte Mitchell Heard auf 4:0 (30.). Nach zwei EHC-Pfostentreffern markierte Jason Jaffray das 1:4 (33.), Mark Voakes scheiterte mit einem Penalty am starken Tigers-Torhüter Jeff Zatkoff (40.). Trevor Parkes (47.) und Philip Gogulla (50.) verkürzten auf 3:4, doch Jeremy Williams machte mit zwei Toren in Minute 53 alles klar für Straubing.