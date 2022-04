Nach dem Aus im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim stellen sich bei den Straubing Tigers die ersten Weichen für die Zukunft: Cheftrainer Tom Pokel hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert und geht damit in seine sechste Saison mit den Niederbayern. Der 54-jährige US-Amerikaner hat in der Spielzeit 2019/20 den dritten Platz der Hauptrunde erreicht, in der aktuellen Saison beendeten die Tigers den Grunddurchgang auf Rang vier. Erster Straubinger Zugang für das kommende Spieljahr ist Torhüter Florian Bugl. Der 19-jährige U-20-Nationalgoalie wurde in der Red Bull Hockey Akademie ausgebildet und stand in den letzten beiden Saisons regelmäßig bei den RB Hockey Juniors Salzburg im Tor.