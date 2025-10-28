Es ist nicht einfach, bei einem Profi, der das Toreschießen zu seinem Standardrepertoire zählen kann, Besonderheiten der einzelnen Tore herauszuarbeiten. Bei Marcel Brandt gelang es am vergangenen Wochenende. Der 33-Jährige traf beim 4:2-Auswärtssieg seiner Straubing Tigers bei den Dresdner Eislöwen doppelt, und zwar innerhalb von nur 32 Sekunden. „Glaube ich nicht“, antwortete er auf die Frage, ob ihm schon einmal ein so schneller Doppelpack gelungen sei. Zwei Tage später, im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg, legte Brandt ein weiteres Tor nach, die Tigers gewannen auch diese Partie (6:0) und zogen dadurch mit den Mannheimer Adlern an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) gleich.

Tore ziehen sich durch Brandts Karriere, vor zehn Tagen hat er die 100-Tore-Marke in der DEL geknackt. Das an sich ist schon ein bemerkenswertes Resultat – in seinem Fall ist es noch nennenswerter, da Brandt von Beruf Verteidiger ist. Kein aktiver DEL-Verteidiger hat häufiger getroffen als der gebürtige Dingolfinger; in der Geschichte der DEL gelangen nur neun Abwehrspielern mehr Tore als ihm. Wenn Brandt zu einem Schlagschuss ausholt oder zu seinen Schlenzern aus dem Handgelenk ansetzt, müssen die Torhüter hellwach sein. Er ist seit Jahren einer der verlässlichsten Offensivverteidiger der Liga, allein für die Tigers hat er 250 Scorerpunkte gesammelt. 2021 wurde Brandt zum DEL-Verteidiger des Jahres gewählt, das deutsche Nationaltrikot trug er bei WM-Spielen und 2022 bei den Olympischen Spielen in Peking.

„Der Doktor hat für mich die Entscheidung getroffen“, erzählt Brandt

Dabei war Brandts Weg an die deutsche Eishockeyspitze alles andere als vorgezeichnet. Er stand zwar schon als Dreijähriger auf Schlittschuhen, lange Zeit schien es bei ihm aber eher in Richtung Profifußball zu gehen. Bis er 15 Jahre alt war, spielte er hochklassigen Jugendfußball und hätte auch zum TSV 1860 München wechseln können, doch dann stoppte ihn eine Knieverletzung – und der Arzt meinte, er solle mit dem Leistungsfußball besser aufhören. „Der Doktor hat für mich die Entscheidung getroffen“, erzählte Brandt rückblickend.

Im Eishockey kämpfte er sich Stufe über Stufe nach oben, er sei „als No-Name durch die Nachwuchsligen gewandert“, sagte er. Andere hatten mehr Talent, doch Brandt hatte „Ehrgeiz und Disziplin“. Und vor zehn Jahren einen Trainer, der seiner Karriere eine Wendung gab. Christof Kreutzer, Brandts damaliger Coach bei der Düsseldorfer EG, kam aufgrund einer großen Verletzungsmisere in der Abwehr auf ihn zu und meinte, er solle sich als Verteidiger versuchen, da er der Einzige sei, „der rückwärtsfahren kann“. Bis dahin hatte Brandt immer als Stürmer gespielt. Anfangs war die Umstellung schwierig, doch Brandt biss sich auch in diese neue Aufgabe – und blieb seitdem mit Erfolg in der Abwehr.

Die Geschichte, die er als Profi seit Jahren schreibt, fuße darauf, sich „tagtäglich zu quälen, über die Grenzen zu gehen und den Leuten zu zeigen: Hier bin ich, auch wenn ihr mich nicht auf der Liste hattet“, erzählte er im Podcast „Mental Health is Body Health“. Diese Einstellung versucht er als einer der Straubinger Assistenzkapitäne vorzuleben – speziell den nicht so erfahrenen Spielern im Team. „Ich zeige den jungen Spielern jeden Tag: ‚Hey, ich bin zehn Jahre älter als ihr, aber ich arbeite härter als ihr.‘“ Diese Disziplin sei „heutzutage nicht mehr Standard“ – und das geht laut Brandt schon im Nachwuchs los. Als Nachwuchstrainer, der er in Straubing nebenbei noch ist, sehe er „ganz wenige, die sich den Allerwertesten aufreißen und hundert Prozent geben“. Viele Kinder hätten Talent, denken sich aber, das reiche schon, beobachtet er.

Brandt hat vorgemacht, dass es mit Ehrgeiz und Wille bis weit nach oben gehen kann. Am Mittwoch wartet auf ihn und die Straubing Tigers das Derby gegen den ERC Ingolstadt (19.30 Uhr). Zwei der stärksten Teams der Liga, die jeweils vier ihrer vergangenen fünf Partien gewonnen haben, treffen dann aufeinander. Und mittendrin: der torgefährlichste Verteidiger der DEL.