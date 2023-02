Der EHC München hat ein dominantes Heimspiel spät zu seinen Gunsten gewendet. Am Freitag bezwang der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Grizzlys Wolfsburg mit 2:1 nach Verlängerung. 64 Minuten lang stand dabei in der Münchner Olympia-Eishalle ein Mann im Mittelpunkt: Wolfsburgs Torhüter Dustin Strahlmeier. Reihenweise scheiterten die Münchner am Keeper, ob freistehend, per Nachschuss oder per Abfälscher. In den ersten zwei Dritteln gaben die Münchner 41 Schüsse auf das Gästetor ab - alle 41 parierte Strahlmeier. "Wir machen gut Druck nach vorne, aber Strahli macht es richtig gut", sagte EHC-Verteidiger Maksymilian Szuber nach 40 Minuten. Die Münchner lagen da 0:1 in Rückstand, weil Tyler Morley in der vierten Minute Wolfsburg in Führung gebracht hatte. 100 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit überwand Ben Street dann Strahlmeier doch noch, Patrick Hager sammelte seinen 500. DEL-Scorerpunkt. In der Verlängerung sorgte Justin Schütz für die Entscheidung. Am Sonntag ist der EHC in Nürnberg zu Gast (14 Uhr).