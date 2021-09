Der internationale Eishockeyverband IIHF hat den belarussischen Verbandspräsidenten Dimitri Baskow für fünf Jahre gesperrt. Eine Disziplinarkommission führte nach Angaben der IIHF ausreichend Beweise für verschiedene Vergehen des 43-Jährigen an. Der Vertraute des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko soll Sportler in seinem Land aufgrund ihrer politischen Meinung bedroht und diskriminiert haben. Dimitri Baskow soll außerdem unter anderem sein Amt missbraucht haben, um Lukaschenko zu unterstützen. Ihm wurde zudem vorgeworfen, in den Vorfall um den gewaltsam zu Tode gekommenen Demonstranten Roman Bondarenko im Zusammenhang mit der Protest-Bewegung gegen Präsident Alexander Lukaschenko Ende 2020 verwickelt gewesen zu sein.