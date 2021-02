Von Johannes Schnitzler, Bad Tölz/München

Am Montagnachmittag hatten die Klubverantwortlichen des EC Bad Nauheim ihren Cheftrainer Hannu Järvenpää durch dessen Assistenten Harry Lange ersetzt. Sieben Niederlagen in den vorangegangenen zehn Spielen waren eine zu viel gewesen. Kevin Gaudet, unumstrittener Coach der Tölzer Löwen, hatte geunkt, dass dieser Trainerwechsel nicht gut für sein Team sei, denn nun kämen die "Roten Teufel" am Donnerstag extra heiß nach Tölz. Gaudets Sorge war einerseits unbegründet: Der Tabellenzweite der DEL2 gewann gegen den Drittletzten 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). Trotz einer 3:0-Führung mussten die Löwen aber hart für ihren 18. Saisonsieg arbeiten. Marco Pfleger (16.), Markus Eberhardt (25.), und Mario Lamoureux (34.) schossen eine scheinbar beruhigende Führung heraus. Tölz hätte noch weiter vorn liegen können, wenn Pfleger, Lubor Dibelka und Reid Gardiner weitere Chancen genutzt hätten. So hatten die Löwen Glück bei mehreren Pfostentreffern der Gäste, die dennoch auf 2:3 verkürzten. Max French (59.) entschied die Partie schließlich mit seinem 26. Saisontreffer - Ligaspitze; das 4:3 (60.) durch Kelsey Tessier kam für Bad Nauheim zu spät. Für das Spiel am Sonntag (17 Uhr) in Freiburg sind Tyler McNeely und Luca Tosto wohl wieder einsatzfähig. Gaudet kündigte aber an, "nicht viel" ändern zu wollen: "Ich werde nicht ein winning team wechseln", sagte der Kanadier.