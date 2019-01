13. Januar 2019, 23:04 Uhr Eishockey Sieg im Spitzenspiel

Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München hat ein perfektes Wochenende mit einem wichtigen Sieg beendet. Der Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewann das Verfolgerduell bei der Düsseldorfer EG mit 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) und hat nun als Tabellenzweiter sieben Punkte Vorsprung auf die drittplatzierten Düsseldorfer. Der Rückstand auf die Adler Mannheim auf Platz eins beträgt allerdings weiter neun Punkte.

Nach einem Startdrittel mit wenig guten Torchancen, da beide Mannschaften defensiv sehr gut standen, legte der EHC im Mittelabschnitt den Grundstein zum Sieg. Frank Mauer, der bereits beim 5:2-Sieg am Freitag in Krefeld zweimal getroffen hatte, profitierte in Unterzahl von einem Fehler des DEG-Torhüters Mathias Niederberger und erzielte das 1:0 (21.), Yannic Seidenberg nach Traumpass von Mark Voakes (26.) und Tobias Eder nach Vorarbeit von Bruder Andreas (31.) erhöhten auf 3:0. Düsseldorf kam dank der Treffer von Jaedon Descheneau (34.) und John Henrion (44., Überzahl) auf 2:3 heran, doch Mark Voakes (49., Überzahl) und Michael Wolf (58.) machten alles klar. Nun kann sich der EHC auf das Rückspiel in der Champions Hockey League (CHL) konzentrieren: Am Mittwoch geht es in Salzburg nach dem 0:0 im Hinspiel um den Finaleinzug.