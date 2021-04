Der EHC Red Bull München hat seine Siegesserie ausgebaut. Am Donnerstag gewann er sein Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg 4:3 und feierte so den siebten Sieg nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Nach einem ausgeglichenen Startdrittel sagte Yasin Ehliz bei Magentasport: "Wolfsburg hat sich gut auf uns eingestellt. Teilweise haben wir uns auch das Leben zu schwer gemacht." Chris Bourque brachte die Münchner in Führung (27.), doch Anthony Rech (33.) und Phil Hungerecker (38.) drehten die Partie. Ehliz' Ausgleich (46.) konterte Pekka Jormakka (48.), ehe Yannic Seidenberg das 3:3 markierte (56.). Derek Roy (59., Überzahl) sorgte spät für den EHC-Sieg. Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Münchner Bremerhaven.