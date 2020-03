Drei Tage nach der vorzeitigen Beendigung der Saison in der Deutschen Eishockey Liga stehen beim ERC Ingolstadt die ersten Personalentscheidungen fest. Sechs Profis werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr im Panther-Trikot auflaufen. Kapitän Dustin Friesen wird Ingolstadt nach sechs Jahren verlassen. Der Verteidiger wechselte zur Saison 2014/15 vom damaligen Zweitligisten Bremerhaven an die Donau und wurde mit den Panthern 2015 Vizemeister. Auch Petr Taticek, der im Sommer 2014 von Davos nach Ingolstadt wechselte, wird den Club nun verlassen. Der Stürmer absolvierte 259 Spiele für die Panther, in denen er auf 49 Tore und 105 Assists kommt. Die Blau-Weißen verlassen werden auch Darin Olver, Brett Findlay und Matt Bailey. Zudem hat sich Maury Edwards, der in den vergangenen beiden Jahren punktbester Verteidiger der Liga war, für einen Wechsel zu einem anderen Klub entschieden.