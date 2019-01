29. Januar 2019, 23:14 Uhr Eishockey Seriensieger

Der EHC München gewinnt auch bei den Eisbären Berlin und verkürzt den Abstand zu Tabellenführer Mannheim. Der deutsche Meister erleidet freilich auch einen Schreckmoment: Der zweifache Torschütze Tobias Eder muss verletzt vom Eis.

Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München eilt weiter von Sieg zu Sieg. Am Dienstagabend gewann der deutsche Meister in einer vorgezogenen Partie des 44. Spieltags der Deutschen Eishockey Liga (DEL) souverän 6:2 bei den Eisbären Berlin. Durch den Erfolg setzten die Münchner gleich mehrere Serien fort: Sie feierten ihren achten Ligasieg sowie ihr siebtes Auswärtsspiel nacheinander und punkteten zudem zum 14. Mal in Serie. Dadurch rückten sie vorübergehend bis auf vier Punkte an den Tabellenführer Adler Mannheim heran.

Den Erfolg in der Hauptstadt brachten die Münchner bereits in der Startphase auf den Weg: Nach etwas mehr als sechs Minuten führte die Mannschaft des langjährigen Eisbären-Trainers Don Jackson bereits 3:0. Kurz nachdem Frank Mauer mit einem Alleingang an Berlins Torhüter Maximilian Franzreb gescheitert war, legte er Maximilian Daubner ideal das 1:0 auf (3.). 65 Sekunden später erhöhte Andreas Eder auf 2:0, und der war es auch, der ein schönes Zuspiel von Jakob Mayenschein zum 3:0 vollendete (7.). Für Franzreb war die Partie damit schon vorbei, Kevin Poulin ersetzte ihn im Eisbären-Kasten. "So wie wir aus der Kabine gekommen sind, das kannst du nicht machen", sagte Berlins verletzter Kapitän Andre Rankel.

Zu Beginn des Mitteldrittels machte Marcel Noebels den Eisbären mit seinem Treffer zum 1:3 wieder Hoffnung (22.). Die Berliner hatten danach Möglichkeiten zum zweiten Treffer, doch Matt Stajan schockte sie in Unterzahl mit dem vierten EHC-Tor (30.). Münchens Schreckmoment war die Verletzung von Tobias Eder, der sich bei einem Bandencheck von Frank Hördler an der Schulter verletzte und nicht mehr weiterspielen konnte (35.). Daubner (47.) und Justin Shugg (52.) trafen trotzdem noch für den Meister.