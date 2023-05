Der Einsatz von NHL-Verteidiger Moritz Seider, 22, im ersten Spiel des deutschen Eishockey-Nationalteams bei der WM am Freitag gegen Schweden ist noch unklar. Der Verteidiger der Detroit Red Wings, der ursprünglich wegen Überlastung seine Teilnahme abgesagt hatte, war am Montag überraschend zum Team gestoßen. Nach einigen Tagen Regeneration im Anschluss an eine anstrengende NHL-Saison fühlt er sich fit genug, um an der WM in Finnland und Lettland teilzunehmen. "Jetzt heißt es einfach, in Fahrt zu kommen, und dann schauen wir mal, wann es so weit ist", sagte Seider nach einer Trainingseinheit am Dienstag in München. Seider war vor einem Jahr als bester Jungprofi der Profiliga NHL ausgezeichnet worden. Er hatte 2019 sein Debüt im Nationalteam gegeben und nimmt bereits zum vierten Mal an einer WM teil. Die Mannschaft reist am Mittwoch zum WM-Auftakt nach Tampere in Finnland.