Sechs Zweitligisten bewerben sich für die kommende Saison um den Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Neben Absteiger Düsseldorfer EG reichten die Kassel Huskies, die Starbulls Rosenheim, der EV Landshut, die Krefeld Pinguine und die Ravensburg Towerstars fristgerecht die entsprechenden Unterlagen und Sicherheiten ein. Das teilte die DEL am Montag mit. Seit Wiedereinführung des Auf- und Abstiegs 2021 war die Zahl der potenziellen Aufsteiger noch nie so hoch.