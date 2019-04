3. April 2019, 18:45 Uhr Eishockey 20 Schüsse, 20 Paraden

Im ersten Halbfinalspiel gegen Köln zeigen Mannheims Eishockeyspieler Schwächen und gewinnen trotzdem - dank ihres Torwarts Dennis Endras.

Von Max Ferstl

Das Tor: war praktisch leer. Der Puck: wurde im richtigen Moment serviert. Ryan Jones, Stürmer der Kölner Haie, schoss sofort. Was dann geschah, war trotz Wiederholung und Zeitlupe nicht zu klären. Man sah nur, wie der Puck aufs Tor zuflog. Wie Mannheims Torhüter Dennis Endras in die Flugbahn grätschte. Wie die Scheibe an den Pfosten sprang und von dort zurück ins Spielfeld. Hat Endras den Puck abgefälscht? Oder hat Jones die Nerven verloren, weil diesem Torhüter in diesem Spiel wirklich alles zuzutrauen war?

Endras jedenfalls erhob keinen Einspruch, als er im Fernsehinterview auf die Szene vier Minuten vor Spielende angesprochen wurde. Er nickte nur lächelnd, als der Reporter seine "Zauberei" rühmte. Die Fans sangen seinen Namen. Und es bestand ohnehin kein Zweifel, dass Endras an diesem Dienstagabend die entscheidende Rolle gespielt hatte.

1:0 haben die Adler Mannheim das erste Playoff-Halbfinale gegen die Kölner Haie gewonnen. "Ein hartes Stück Arbeit", sei das gewesen, sagte Endras bei Sport1. Natürlich war dieser Sieg erwartet worden. Mannheim hat die Hauptrunde dominiert wie selten ein Team zuvor. Die Mannschaft habe "keine Schwächen", findet Kölns Trainer Daniel Lacroix. Und selbst wenn sie welche offenbart, was am Dienstag ein paar Mal vorkam, findet sie einen Weg, ein bisschen besser zu sein als der Gegner. Diese Fähigkeit verkörperte diesmal keiner besser als Endras, der Torhüter.

20 Schüsse hat er auf sein Tor bekommen, keinen ließ er durch. Es kommt im Eishockey sehr selten vor, dass eine Mannschaft kein Tor schießt. Der Puck ist so klein und schnell und fliegt so oft aufs Tor, dass er früher oder später einen Weg ins Netz findet. Für die Ausnahme haben sie im Eishockey einen eigenen Begriff: Shutout. Praktisch immer bedeutet er: Der Torhüter ist über sich hinausgewachsen.

Endras musste das auch tun. Zum einen hielt sein Kölner Kollege Hannibal Weitzmann ebenfalls hervorragend. Der 23-Jährige war kurzfristig für den erkrankten Stammtorhüter Gustaf Wesslau eingesprungen - und wurde nur einmal überwunden. Nach 43 Sekunden fälschte Mannheims Stürmer Ben Smith einen Schuss von Denis Reul unhaltbar ab. "Beide Goalies waren hervorragend", fand Mannheims Trainer Pavel Gross.

Zum anderen unterliefen Mannheims Verteidigung gerade im zweiten Drittel ein paar Unsicherheiten. Endras riss die Hände hoch, als Kölns Kapitän Moritz Müller (24.) einen verdeckten Schlagschuss abfeuerte. Er machte sich groß, als Frederik Tiffels plötzlich frei vor ihm auftauchte - und blockte den Schuss mit Schoner (31.). Und er ließ seinen rechten Arm zur Seite schnellen, als Jason Akeson alleine auf ihn zulief und einen harten Schuss abgab (40.). Es sah ein bisschen so aus, als würde Endras entspannt Frisbeescheiben fangen und nicht einhundert Stundenkilometer schnelle Pucks.

Noch fehlt den Adlern die Dominanz, die viele von ihnen erwarten

Diese Sicherheit ist insofern erstaunlich, weil sich Endras erst im Januar am Bein verletzt hatte. Es erschien zwischenzeitlich sogar fraglich, ob die verbliebene Zeit zu den Playoffs genügen würde, um sich in die nötige Form zu spielen. Nun steht fest: Die Zeit reichte. Schon im Viertelfinale gegen Nürnberg hatte Endras seine Kollegen vor größeren Problemen bewahrt. Jetzt gelang ihm der erste Shutout in einem Playoffspiel seit 2015 - dem Jahr, als Mannheim Meister wurde.

Bevor die Adler diesmal um den Titel spielen dürfen, müssen sie erst einmal mit den Haien fertig werden. Der Auftakt lässt vermuten, dass die Serie zäh werden könnte. Die Kölner haben im Viertelfinale einen 1:3-Rückstand gegen Ingolstadt gedreht und sich dadurch viel Selbstbewusstsein erarbeitet. Das entscheidende siebte Spiel fand erst am vergangenen Sonntag statt, die Kölner sind also im Rhythmus. Den Adlern merkte man hingegen an, dass sie nach ihrem schnellen Weiterkommen eine längere Pause hatten. "Die Spiele werden immer enger", glaubt Endras.

Noch fehlt den Adlern die Dominanz, die viele von ihnen erwarten. Noch gelingt es ihnen nicht, den Druck für ein gesamtes Spiel zu entfalten. Die Gegner haben kleine Unsicherheiten erkannt - und thematisieren diese auch. Während des Viertelfinals hatte Nürnbergs Kapitän Patrick Reimer darauf hingewiesen, dass die Mannheimer Probleme bekommen, wenn man sie mit hohem Tempo attackiert. Ähnlich äußerte sich Kölns Felix Schütz: "Wir haben viel Druck gemacht auf die Verteidiger", was zu vielen Puckverlusten geführt hätte. Nur ein Tor gelang ihnen nicht. Es sei klar, "dass wir uns noch steigern müssen", sagte Trainer Gross. Für den Torhüter sollte das eher nicht gelten.