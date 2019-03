11. März 2019, 18:50 Uhr Eishockey "Schade, dass Deutschland ein Fußballland ist"

Moritz Müller, Kapitän der Kölner Haie, spricht vor den DEL-Playoffs über seinen Sport - und seine spezielle Kindheit.

Interview von Sebastian Fischer

Das olympische Eishockey-Finale war knapp ein Jahr her, die Fußball-Bundesliga hatte Winterpause, und im Stadion in Köln sahen Mitte Januar 47 000 Zuschauer das "Winter Game" der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG. Doch weil der WDR trotzdem keine Bilder zeigte und auch das ZDF im "Sportstudio" nicht berichtete, setzte Nationalspieler und Haie-Kapitän Moritz Müller zur Schelte an. In den sozialen Netzwerken schrieb er vom "Aktuellen Fußballstudio".

Am Aschermittwoch, sechs Tage vor dem Beginn der DEL-Playoffs an diesem Dienstag, sitzt Müller, 32, zum Interview in einem Café im Belgischen Viertel in Köln. Zu seiner Kritik steht er. Ein Gespräch über die beste Plattform für seinen Sport, Herausforderungen für die DEL - und seine bewegte Sportlerbiografie.

SZ: Herr Müller, im Kölner Rosenmontagszug sind Sie mit Christian Ehrhoff, mit dem Sie in Pyeongchang Silber gewannen, auf einem Wagen gefahren. Handballer waren dabei, Sportmoderatoren - aber keine Fußballer. Haben Sie sich gedacht: "Geht doch!"?

Moritz Müller: Es ist machbar, ja! Ich habe kurz überlegt, ob ich etwas zu Herrn Bommes und Herrn Opdenhövel (Sportmoderatoren; Anm.) sagen soll. Aber die machen ja nicht das Programm.

Hatten Sie nach Ihrer TV-Kritik Kontakt mit dem WDR?

Nein. Ich habe auch nichts gegen den WDR! Aber man muss klar sagen: In NRW sind mit Iserlohn, Krefeld, Düsseldorf und Köln vier Eishockeyklubs, die viele Zuschauer anziehen, über die einfach nicht regelmäßig berichtet wird. Den Gedanken, dass wir auf bestimmten Plattformen nicht stattfinden, hat meine Spielergeneration ja seit 15 Jahren im Kopf. Wir wissen, wie es ums Eishockey bestellt ist. Und das nervt uns einfach.

Im Interview mit den Eishockey News haben Sie sich danach einen "offenen Diskurs" zum Thema gewünscht. Wie soll der aussehen?

Ich hätte gerne mal erfahren von ARD, ZDF oder WDR: Warum werden wir nicht gezeigt? Ich schaue mir oft auf Youtube Spiele aus den Achtzigern an. Da ist immer oben das kleine ARD- oder ZDF-Logo. Irgendwas muss ja passiert sein seitdem. Was kann man ändern, dass es wieder besser wird? Ich glaube, dass es so etwas wie Sehgewohnheiten gibt, im Fußball baut man dadurch Affinität zu einem Verein auf. Das wäre im Eishockey auch möglich.

Mögen Sie Fußball?

Ich schaue mir gerne Fußballspiele an. Aber ich habe gemerkt, dass es in den letzten Jahren weniger geworden ist, weil ich ein bisschen übersättigt bin. Die Ablösesummen, was da gezahlt wird, das ekelt mich ein bisschen an, während wir ganz andere Probleme auf diesem Planeten haben. Und dann gibt es im Eishockey ein bodenständigeres Produkt. Bei uns gibt es zum Beispiel keine Schwalben, das wird im Team geahndet, wir wollen das nicht. Es gibt also noch Sportarten, die durch den Fairplay-Gedanken der Gesellschaft ein Vorbild sein können. Ich rede nicht nur von Eishockey, sondern auch von Judo, Handball oder Leichtathletik.

Nun hat Eishockey aber auch kein uneingeschränkt positives Image.

Der Klischee-Eishockeyspieler kann nicht lesen und hat keine Zähne mehr - das ist wirklich nicht so. Um in der Sportart zu bestehen, muss man denken können. Und das Produkt ist richtig gut.

Im Internet überträgt die Telekom jedes Spiel, Sport1 sendet ausgewählte Partien. Braucht es das klassische Fernsehen auf öffentlich-rechtlichen Sendern?

Ich denke, ja. Bei Olympia habe ich Biathleten getroffen oder Skifahrer, die haben bei Instagram 100 000 Follower. Und da fragt man sich: Ist das so, weil die bei Wettkämpfen immer vor 50 000 Leuten auftreten? Nee. Aber die werden immer wieder übertragen, zur Top-Sendezeit. Mir geht's nicht darum, dass ich bekannt werden will ...

... Sie haben ja auch immerhin 22 600 Follower auf Instagram ...

... aber mir geht's darum, den Sport besser zu positionieren. Ich find's schade, dass es in Deutschland unser Ding ist, Fußballland zu sein. Eine der wenigen Dinge, die mir in den USA gefallen: dass dort viele Sportarten koexistieren können. Wenn man ESPN schaut, dann kommen Highlights aus der NHL, aus der NBA ...

... und der Sportsender ESPN berichtete sogar über Ihre TV-Kritik.

Am Karriere-Höhepunkt: Moritz Müller, 32, geboren in Frankfurt am Main, spielt seit 2003 für die Kölner Haie. Er stand in drei DEL-Finalserien, zuletzt 2014. Der Einzug ins Endspiel bei den Olympischen Spielen – hier jubelt er über das 4:3 im Halbfinale gegen Kanada, war sein größter Erfolg. Aber Meister will er trotzdem noch werden. (Foto: Petter Arvidson / Imago)

Ja, die haben's verstanden!

Sie haben danach auch die DEL kritisiert, unter anderem fehlende Unterstützung moniert. Ist seitens der Liga jemand auf Sie zugekommen?

Es sollen Gespräche stattfinden, wenn beide Seiten Zeit dafür haben. Ich kann verstehen, dass die Liga nicht die eigenen Partner diskreditieren will. Aber man muss auch das Gesamtprodukt im Auge behalten. Und das kann nur dann gut sein, wenn die Nationalmannschaft gut ist und der Sport im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wird. Tennis-Boom, Handball-Euphorie, das funktioniert nur so. Und das muss auch die Liga wissen: Dass sie kein geschlossener Verein bleiben kann.

Nun ist Kritik an der DEL eigentlich Selbstkritik. Denn die Entscheidungen der Liga treffen die Gesellschafter der Klubs.

Ich will gar nicht auf der Liga rumhacken. Sie ist viel besser geworden. Aber sie hat einen geschlossenen Charakter. Es kann nie gut sein, wenn man sich der Kritik von außen nicht stellt.

Was ist Ihre Kritik an der Liga?

Es gibt viele Vereine in der DEL, die schauen von Jahr zu Jahr, dass die Zahlen stimmen, dass sie weiter überleben. Da ist kein langfristiger Plan fürs deutsche Eishockey. Der erste Schritt wäre, dass die DEL nicht mehr zu sagen hat als der DEB (Deutscher Eishockey-Bund, Anm.). Der Verband muss die Vorgaben machen, die DEL müsste innerhalb des Verbands existieren. Die Nationalmannschaft müsste Priorität haben.

Es gibt vom DEB das Programm Powerplay 26 zur Nachwuchsförderung. Und es gibt den DEL-Stufenplan: Bis zur Saison 2023/2024 soll die Anzahl der Lizenz-Feldspieler von 19 auf 16 reduziert werden. Will ein Klub weiter 19 aufbieten, müssen das deutsche U23-Spieler sein.

Das ist ein guter Anfang, aber es ist nicht ausreichend! Von 2010 bis 2017 hatten wir in Köln keinen Spieler, der aus dem eigenen Nachwuchs nach oben gekommen ist. Und das mit Nachwuchsmannschaften, die zu den besten des Landes gehören! Man kann von einem 17-jährigen Deutschen nicht erwarten, dass er das kann, was ein 25-jähriger Kanadier kann. Der Vergleich ist unfair. Aber wenn man die Jungs deshalb einfach in der zweiten und dritten Liga parkt, dann wird der Sprung zurück zu groß. Es gehen so viele Talente durch die Maschen, die in genau diesen Jahren von 17 bis 20 die Chance nicht bekommen.

Müssen Vorschläge für Reformen nicht mehr von den Spielern selbst vorgetragen werden? Gerade nach dem Gewinn der Silbermedaille hat Ihr Wort ja Gewicht.

Ja. Wenn wir das nicht machen, die Generation, die sich so lange darüber geärgert hat, dann wird es niemand machen. Ich habe schon mit Juristen gesprochen, wie eine Spielergewerkschaft aussehen könnte. Ich könnte mir vorstellen, das nach der Karriere zu machen. Ich würde mir wünschen, dass unsere Generation dem Sport erhalten bleibt und sagt: Lasst uns was ändern. Einer macht 'ne Gewerkschaft, einer geht in den Verband, einer zur Liga.

Was würden Sie ändern?

Ich wünsche mir, dass die Ausländer pro Mannschaft reduziert werden, von derzeit neun auf sechs. Diese sechs müssen Kracher sein, von denen die Jungs jeden Tag lernen können. Und es muss eine Regelung für eingedeutschte Spieler geben: Entweder, man muss hier im Nachwuchs gespielt haben oder es wird eine halbe Ausländerlizenz beansprucht. Wenn man Eishockey voranbringen will in Deutschland, dann gibt es nur diesen Weg.

Nun sind unter den zehn Hauptrunden-Top-Spielern vier Kanadier, drei Amerikaner und ein Schwede. Wäre die Konsequenz nicht ein Qualitätsverlust?

Ich war vor ein paar Jahren bei einem Altherren-All-Star-Spiel bei den Kassel Huskies. Ich konnte sehen, dass die Karriere der Spieler dort lange vorbei war. Aber auf der Tribüne sagte neben mir jemand: Wow, sind die gut! Im Eishockey muss man sich schon auskennen, um zu sagen, wer wie gut spielen kann ... Und ich glaube nicht, dass der Leistungsabfall so krass wäre. Wenn überhaupt, gäbe es eine gewisse Zeit der Überbrückung.

Sie glauben, dass das deutsche Publikum sich nicht genug auskennt, um den Leistungsabfall zu erkennen.

Nicht alle! (lacht) Ich glaube, dass die Leute sich nicht daran stören würden. Und dann können wir darüber reden, in 20 Jahren Medaillen zu gewinnen.

Vorher sind es Sensationen wie 2018.

Genau.

Was ist vom Silber-Hype geblieben?

Mein Nachbar hat mir gerade erzählt, dass er seinen Sohn bei den Haien in die Eislaufschule schicken wollte, und er hat keinen Platz mehr bekommen. Der Verein kommt nicht mehr hinterher. Wie cool! Das freut mich, dass es so ist. Aber es gibt auch genug Städte, wo Eishallen stehen und kein Nachwuchs herkommt. Es gibt diese paar Städte, in denen Nachwuchs gefördert wird: zwei, drei in Bayern und Mannheim, Berlin, Köln. Doch es müsste viel mehr Vereine geben, die diesen Weg gehen.

Das Playoff-Viertelfinale im Überblick 1. Spieltag Dienstag, 12. März (19.30 Uhr) Augsburger Panther (3.) - Düsseldorfer EG (6.) Kölner Haie (4.) - ERC Ingolstadt (5.) Mittwoch, 13. März (19.30 Uhr) Adler Mannheim (1.) - Nürnberg Ice Tigers (10.) EHC München (2.) - Eisbären Berlin (9.) Modus: Best-of-seven; Hauptrunden-Platzierungen in Klammern, Nürnberg und Berlin qualifizierten sich über die Pre-Playoffs.

Wenn es für die jungen Deutschen so schwer ist, wie haben Sie es dann mit 16 geschafft, in Köln Profi zu werden?

Ich bin einen sehr unkonventionellen Weg gegangen. In Weißwasser hat mich der Trainer damals bei den Junioren in die dritte Reihe gesteckt. Ich habe die Eishockey News durchgeblättert, und auf der letzten Seite stand, dass der Nachwuchskoordinator bei den Kölner Haien ein Probetraining anbietet. Ich hatte eine Tasche mit Eishockeysachen und eine mit Privatsachen. In Weißwasser habe ich gesagt: Ich komme nicht mehr zurück. Wie verrückt.

Dabei hatten Sie erst ein Jahr zuvor, mit 15, Ihre damalige Heimat Kassel Richtung Weißwasser verlassen.

Meine Mutter ist verstorben, da war ich vier. Von da an waren mein Vater und ich auf uns allein gestellt. Mein Vater hat mir ein unkonventionelles Leben vorgeführt, es waren wilde Zeiten. Er ist nachts in Frankfurt Taxi gefahren, mich hat dieser kleine gelbe Smiley aus der Steckdose angeschaut. Ich war neun, da sind wir nach Frankreich gezogen für drei Jahre. Danach sind wir bei meiner Oma in Kassel eingezogen. Als ein Mannschaftskollege bei den Huskies mich gefragt hat, ob ich Lust habe mitzukommen zu einem Probetraining in Weißwasser, bin ich mitgefahren. Es lief super. Und es war gleichzeitig traurig, weil ich meinen Vater verlassen habe.

Wie lief das Probetraining in Köln?

Die Haie meinten: Du gefällst uns, du kannst bleiben. Aber ich musste mich selbst kümmern, mein Leben zu organisieren. Ich bin neben der Eishalle in Appartements für Montagearbeiter eingezogen: ein Zimmer mit zwei Betten für 300 Euro im Monat. Ich hatte Kindergeld, 150 Euro, Halbwaisenrente, 150 Euro, und hab im Fanshop der Haie gejobbt, für 200 Euro. Das Geld war knapp, ich war den ganzen Tag in der Eishalle. Toilettenpapierrollen konnte man im Rucksack mitgehen lassen. Und den Süßigkeitenautomaten hatte ich irgendwann durchschaut: Wenn ich zeitgleich mit der Zahl die Geld-zurück-Taste gedrückt habe, kamen die Ware und das Geld zurück. Das war super! Und dann bin ich erwischt worden und durfte nur noch zum Training rein. Noch nach meiner ersten Profisaison habe ich so gut wie nichts verdient. Als die Schläger übrig blieben, von den Profis, die im Sommer gegangen sind, bin ich zu Hobbymannschaften gegangen: 80 Euro das Stück! Das war meine erste Abmahnung bei den Haien.

Ihr Förderer in Köln war der legendäre Trainer Hans Zach, ein Disziplinfanatiker.

Ich hatte einen Sommer durchtrainiert, und als Belohnung durfte ich eine Woche bei den Profis mittrainieren. Ich habe Gas gegeben und durfte noch eine Woche bleiben. Und so bekam ich eine Förderlizenz.

Stimmt es, dass Sie diese Geschichten erstmals öffentlich auf einer Sportlerehrung in Köln 2018 erzählt haben?

Ich weiß, dass es eine verrückte Kindheit war. Aber ich denke gerne an die Zeit mit meinem Vater zurück. Ich hatte vorher nie so das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Dann kam im Zuge des Olympia-Erfolgs mehr Scheinwerferlicht, da wollten die Leute mehr wissen. Da habe ich es erzählt.

Diese Saison ist Ihre 16. in Köln. Erstaunlich lange für einen Sport, in dem langfristige Verträge eher unüblich sind.

Ich bin einfach sehr harmoniebedürftig, ich strebe nicht nach Veränderungen. Ich habe hier geheiratet, meine Kinder sind hier geboren, und wenn's nach mir geht, sterbe ich auch hier. Klar gab es Phasen, in denen ich unzufrieden war. Oder der Verein war mit mir unzufrieden, und ich dachte, jetzt muss ich weg. Aber wenn's hart auf hart kam, war ich doch immer Kölner.

Was bleibt nach Olympia noch für ein Ziel?

Ich habe noch ein sehr großes: Ich war dreimal im DEL-Finale, aber mir ist es noch nie gelungen, mit Köln Meister zu werden. Das will ich gern richtigstellen.

Köln war nach der Hauptrunde Vierter. Spricht irgendetwas gegen ein Finale zwischen Serien-Meister München und Hauptrunden-Sieger Mannheim?

Ja, unser Teamgeist. Die beiden haben eine sehr dominante Hauptrunde gespielt. Aber wir haben gezeigt, dass wir mit Mannheim mithalten können. Wir haben in Ingolstadt einen sehr schweren Viertelfinalgegner. Aber ab dem Halbfinale? Komme, was wolle.