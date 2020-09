Der EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga und Verteidiger Bobby Sanguinetti haben ihren Vertrag "im beiderseitigen Einvernehmen" aufgelöst. Der US-Amerikaner werde "aus privaten Gründen" nicht mehr auflaufen, teilte der Klub mit. Sanguinetti wechselte im September 2019 vom AHL-Klub Charlotte Checkers in die Landeshauptstadt. Vergangene Saison kam er für den EHC auf 37 Einsätze in der DEL und erzielte dabei vier Treffer. In der europäischen Champions League stand er viermal für die Münchner auf dem Eis und traf einmal.