Mit zwei Dritteln ohne Gegentor hat Nationaltorwart Philipp Grubauer den Colorado Avalanche zu einem Comeback in der NHL verholfen. Der Rosenheimer kam beim Stand von 2:4 gegen die Anaheim Ducks nach dem ersten Drittel aufs Eis, parierte alle 15 Schüsse auf sein Tor und ebnete damit den Weg für den 8:4-Sieg. Sein Vertreter Hunter Misaka hatte im ersten Drittel bei sieben Schüssen vier Tore hinnehmen müssen. Das Team aus Denver hat nun vier Siege in Serie und Tabellenplatz drei in der West-Division der stärksten Eishockey-Liga der Welt verteidigt. Einen Punkt besser als Colorado sind die Minnesota Wild um den Augsburger Nico Sturm, die ihre Partie gegen die Arizona Coyotes 3:0 gewannen. Am Donnerstag kommt es zum direkten Duell. Das fünfte Saisontor von Nationalspieler Tobias Rieder aus Landshut konnte indes die 2:3-Niederlage der Buffalo Sabres gegen die New Jersey Devils dagegen nicht verhindern. Die Sabres haben nun schon zwölf Spiele in Serie verloren und sind weiter das mit Abstand schlechteste Team der NHL.