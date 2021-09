Von Christian Bernhard

Immer dann, wenn Don Jackson historische Einordnungen vornimmt, sollte man besonders hellhörig werden. Vergangene Woche war einer dieser seltenen Momente: Der Trainer des EHC Red Bull München sprach von einer "furchtbaren Lektion", die seine Mannschaft hatte hinnehmen müssen, wahrscheinlich habe es sich um das "schlimmste Spielende" seiner Karriere gehandelt, sagte der 65-jährige US-Amerikaner, der immerhin seit mehr als 40 Jahren im Profi-Eishockey ist. Jackson meinte damit die 3:4-Niederlage bei Rögle BK, die zustande kam, obwohl der EHC bis 20 Sekunden vor Spielschluss führte.

Von einer Revanche wollte er vor dem Rückspiel gegen das schwedische Topteam in der Champions Hockey League (CHL) nicht sprechen, aber einen deutlich stärkeren Auftritt, ja, den erwarte er sich schon, sagte er. Den bekam er. Die Münchner bezwangen Rögle am Samstagabend vor rund 1000 Zuschauern in der Münchner Olympia-Eishalle 2:1 und übernahmen so mit neun Punkten aus vier Spielen die Tabellenführung in der Gruppe D. Die Achtelfinal-Qualifikation, für die Platz eins oder zwei in der Vierergruppe her muss, rückte damit ein großes Stück näher. "Wir haben die richtigen Dinge mit der Scheibe gemacht", sagte Jackson und sprach von einem "super Spiel".

Die Sturmreihe um Parkes, Street und Tiffels ist derzeit das Münchner Prunkstück

Mann der Partie war - wie so oft in der CHL - Trevor Parkes. Der Kanadier erzielte beide Münchner Tore: das erste zum 1:0 im Fallen (29. Minute), das 2:0 in Überzahl, indem er einen Schuss von Verteidiger Zach Redmond entscheidend abfälschte (36.). Die Partie sei ähnlich wie in Schweden gewesen, sagte der Angreifer, "wir haben wieder gut gespielt". Der kleine, aber feine, Unterschied war, dass es diesmal keinen "Kollaps" gab, wie Parkes' Reihenpartner Ben Street die letzten Sekunden in Schweden bezeichnet hatte. Die Münchner mussten zwar das 1:2 von Ludvig Larsson hinnehmen (45.) und hatten bei zwei Pfostentreffer der skandinavischen Gäste auch etwas Glück, waren defensiv aber konzentriert bis zur letzten Sekunde. "Wir haben eng verteidigt", freute sich der ehemalige NHL-Verteidiger Jackson.

Ein großer Rückhalt war auch Torhüter Danny aus den Birken, der 95 Prozent der schwedischen Schüsse abwehrte. Offensiv bestätigte sich abermals das, was sich schon in den ersten CHL-Spielen angedeutet hatte: Die Sturmreihe um Parkes, Ben Street und Frederik Tiffels ist derzeit das Münchner Prunkstück. "Wir vervollständigen uns, das macht unsere Reihe so stark", erklärte Parkes, der darauf verwies, dass die "Chemie zwischen uns" auf Anhieb gestimmt habe. Parkes hat nun bereits 15 CHL-Tore erzielt, so viele wie noch kein Münchner zuvor. Der Kanadier sieht in seiner Reihe aber auch noch Verbesserungsbedarf, speziell was die Defensivarbeit betrifft.

Wie weit die Arbeiten diesbezüglich sind, könnte dem EHC schon in dieser Woche aufgezeigt werden, wenn er wieder in den Ligaalltag eintritt. Zum Auftakt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist er am Donnerstag beim amtierenden Meister, den Eisbären Berlin, zu Gast. Die sind auch in der CHL unterwegs, allerdings nicht so erfolgreich wie die Münchner: Ihre ersten drei Gruppenspiele verloren sie allesamt.