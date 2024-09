Draisaitl wird damit nach Medienberichten zum am bestbezahlten Eishockeyspieler der Welt. Aktuell ist dies Auston Matthews (Toronto Maple Leafs/13,25 Millionen Dollar). „Es war für mich von Anfang an klar, dass ich gerne in Edmonton bleiben würde“, sagte Draisaitl, obwohl er mit den Oilers bislang noch nie den Stanley Cup als NHL-Meister gewinnen konnte.

In diesem Jahr scheiterte der beste deutsche Spieler mit seinem Verein erst im Finale an den Calgary Flames. „Die Stadt lebt und liebt Eishockey. Die Unterstützung der Fans ist außergewöhnlich“, sagte Draisaitl. Zudem hat der gebürtige Kölner die Hoffnung nicht aufgegeben, in den kommenden Jahren doch noch die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt in Händen halten zu können: „Dazu haben wir eine tolle, über die Jahre gewachsene Mannschaft, in der ich mich sehr wohlfühle und mit der wir große Ziele haben.“