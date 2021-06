Verteidiger Steffen Tölzer verlässt die Augsburger Panther. "Der Abschied fällt mir nicht leicht. Nun ist aber die Zeit gekommen, im Leben andere Prioritäten zu setzen und Platz für jüngere Spieler zu machen", erklärte der 35 Jahre alte Rekordspieler des Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag. Seine Karriere will Tölzer noch nicht beenden. Wohin er wechselt, blieb zunächst aber offen. 2019 hatte Tölzer, der aus dem Nachwuchs des Augsburger EV kommt, mit seinem 706. Einsatz den aktuellen Manager Duanne Moeser als Rekordspieler der Panther abgelöst. In 18 Jahren bestritt er 770 DEL-Partien für Augsburg, seit 2014 als Kapitän des Teams. 2020 ermittelte die Staatsanwaltschaft München gegen Tölzer. Weil er nach einem Wiesn-Besuch einen Mann ins Gleisbett einer S-Bahn gestoßen hatte, wurde er zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Tölzer zeigte sich reuig, von seinem Amt als Panther-Kapitän trat er zurück. "Mit Steffen Tölzer verlässt uns ein herausragender und verdienter Spieler. Beinahe zwei Jahrzehnte hat er sich beispiellos in den Dienst unseres Klubs gestellt", lobte Gesellschafter Lothar Sigl. Tölzer soll bei einem Heimspiel vor Zuschauern in der kommenden Saison verabschiedet werden. Seine Trikotnummer 13 werde nicht mehr vergeben.