Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München ist mit einem besonderen Heimsieg in seine Vier-Spiele-Woche in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Am Montagabend gewannen die Münchner gegen die Krefeld Pinguine mit 9:2 (4:1, 0:0, 4:1) und sicherten so Rang zwei in der DEL-Süd-Gruppe ab - es war der höchste Heimsieg in der DEL-Geschichte des EHC. Gegen das mit Abstand schwächste Team der Liga, das nun 24 seiner 28 Saisonspiele verloren hat, sorgte der EHC früh für klare Verhältnisse. Justin Schütz (4.), Trevor Parkes (11., 13.) und Philip Gogulla (13.) schossen mit ihren Toren eine schnelle 4:0-Führung heraus. Nach Krefelds Anschlusstor von Lucas Lessio (17.) ließen die Münchner nach, im Mitteldrittel waren die Pinguine näher am nächsten Treffer. Im Schlussdrittel zog der EHC aber noch einmal an, Derek Roy (42., Überzahl), Yannic Seidenberg (46., 49.), Ethan Prow (47.) und Andrew Ebbett (56.) legten fünf weitere Treffer nach. EHC-Kapitän Patrick Hager, der sein 750. DEL-Spiel absolvierte, stand im Schlussdrittel verletzungsbedingt nicht mehr auf dem Eis. Nun warten auf die Münchner zwei Auswärtsspiele: Am Mittwoch treten sie in Köln an (18.30 Uhr), einen Tag später erneut gegen die Pinguine, diesmal aber in Krefeld.