1. April 2019, 18:48 Uhr Eishockey Rein in den Tunnel

17 Jahre lang wurden die Haie nicht mehr Eishockey-Meister. Nach der Aufholjagd gegen Ingolstadt ist das Selbstbewusstsein der Kölner aber mächtig gewachsen.

Von Ulrich Hartmann, Köln/Mannheim

Sieben Stunden und 14 Minuten haben die Kölner Haie im Playoff-Viertelfinale gegen den ERC Ingolstadt gespielt - aufgeteilt auf sieben Spiele. Die letzten drei Partien gewannen sie alle, sie haben also einen 1:3-Rückstand in der Serie gedreht. So etwas war zuvor nur einmal den Frankfurt Lions gelungen, 2008 gegen die Iserlohn Roosters. Wie sich solch eine dramatische Serie anfühlt, wurde Kölns Kapitän Moritz Müller nach dem finalen 3:2 am Sonntag erwartungsvoll gefragt, genauer: Wie es in so einem Tunnel ist, den man als Spitzensportler bei Maximalleistungen bekanntlich durchquert? Müller zuckte die Schultern, verzog die Lippen und grinste: "Ganz ehrlich", sagte er, "wir waren noch gar nicht im Tunnel."

Die Adler aus Mannheim können sich also warm anziehen, könnte Müller damit gemeint haben, denn die Haie aus Köln sind noch nicht am Limit. Bereits an diesem Dienstag (19.30 Uhr/Sport 1) beginnt die Halbfinalserie zwischen dem Hauptrunden-Primus Mannheim und dem Hauptrunden-Vierten Köln, und wenn schon statistisch eher wenig für die Kölner spricht und die Auguren eindeutig auf Mannheim setzen, so nehmen die Rheinländer wenigstens für sich in Anspruch, nach einer mäßigen Hauptrunde in der entscheidenden Phase immer besser in Form zu geraten. "Köln ist von Spiel zu Spiel besser geworden", lobte sogar Ingolstadts scheidender Held Thomas Greilinger. Man hätte erwarten können, dass der 37-Jährige am Sonntag ausflippt angesichts des ebenso dramatischen wie unglücklichen Karriereendes, aber Greilinger klang vielmehr dankbar: "Die Serie hat echt Spaß gemacht, so ein Spiel sieben in Köln ist doch ein schöner Abschluss."

Mannheimer Profis wird man mit solchen Aussichten nicht locken können. Niemand bei den Adlern beabsichtigt, seine Laufbahn mit einer schönen Niederlage gegen Köln zu beenden. Sie haben die Hauptrunde ja nicht mit einem historisch hohen Punktestand abgeschlossen und im Viertelfinale die Nürnberg Ice Tigers mit 25:13 Toren binnen fünf Spielen abgefertigt, um nun das bloße Beisammensein mit den Haien zu genießen. Deren Ruhm ist nämlich schon ein bisschen verblasst. Den bis dato letzten ihrer acht Meistertitel haben sie vor 17 Jahren gewonnen. In dieser Zeit sind die Mannheimer zweimal deutscher Meister (2007 und 2015) geworden, und sie gehen mit nicht weniger als dem Ziel ins Halbfinale, mit ihrem insgesamt achten Meistertitel bis Ende dieses Monats mit den Kölnern gleichzuziehen.

"Durch den Trainerwechsel hat Köln einen Impuls bekommen"

Drei der vier direkten Hauptrunden-Duelle haben die Mannheimer klar für sich entschieden, den Kölnern gelang ihr einziger Erfolg erst im Penaltyschießen. Doch die Haie haben sich verbessert, seit Ende Januar der Kanadier Daniel Lacroix das Traineramt von Peter Draisaitl übernommen hat. Das ist auch dem Mannheimer Trainer Pavel Gross aufgefallen: "Durch den Trainerwechsel hat Köln einen Impuls bekommen." Qualitativ hatte man das den Haien ohnehin zugetraut, und wenn ihnen zuletzt auch ein halbes Dutzend relevanter Spieler wegen Verletzungen gefehlt hat, so lobt Gross doch ihre Variabilität: "Sie haben vier ausgeglichene Reihen mit unterschiedlichen Stärken, da ist von Tempo bis Härte alles vertreten."

Im Schnitt mehr als 12 200 Zuschauer hatten beide Teams bislang in ihren Playoff-Heimspielen. Sollte diese Serie womöglich auch über sieben Partien gehen, dann könnte das ein historischer Kassenschlager in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) werden. Auch in anderen relevanten Statistiken liegen die Klubs gleichauf. Die Torhüter Dennis Endras (Mannheim) und Gustaf Wesslau (Köln) liegen bei 89 Prozent Fangquote, Marcel Goc (Mannheim) und Fabio Pfohl (Köln) sind mit etwa zwei Dritteln gewonnener Bullys zwei der besten Puck-Eroberer in diesen Playoffs und in Markus Eisenschmid (Mannheim, sechs Treffer) und Jason Akeson (Köln, vier) haben beide Teams Toptorschützen in ihren Reihen.

Entscheidend können aber noch viel mehr Faktoren sein, zum Beispiel die speziellen Spielsituationen: Über- und Unterzahl. Dabei könnte sich ein Vorteil für die Adler ergeben, zumindest gemäß der Zahlen aus den Viertelfinalserien. Mannheim war mit acht Toren bei 22 Überzahl-Situationen die effizienteste Powerplay-Mannschaft, während Köln mit sieben Gegentoren in 24 Unterzahl-Situationen am anfälligsten war. Allerdings gerieten die Kölner trotz ihrer sieben Spiele nur zweimal häufiger in Unterzahl als die Mannheimer, die gegen Nürnberg in fünf Partien immerhin 22 Mal reduziert wurden und auch fünf Tore kassierten.

Schon zum 17. Mal treffen Mannheim (fünfmal Sieger) und Köln (elfmal Sieger) in Playoffs aufeinander. Legendär war am 22. März 2008 das dritte Spiel einer Viertelfinalserie, das die Kölner nach 168:16 Minuten in der sechsten Verlängerung 5:4 gewannen. Länger hat in Deutschland bis heute kein Eishockeyspiel gedauert.