Eishockey:Eine Affen-Geste und neun Spiele Sperre

Von Christian Bernhard

Seinen 34. Geburtstag hatte sich Daniel Pietta mit Sicherheit anders vorgestellt. Der Eishockey-Nationalspieler verbrachte ihn am Mittwoch in Ingolstadt - ohne seine Familie, die noch in seiner Heimat Krefeld lebt. Pietta hat die Stadt nach 19 Jahren und einer immer noch laufenden Arbeitsgerichts-Auseinandersetzung mit den Krefeld Pinguinen verlassen, um in Ingolstadt aus sportlicher Sicht neu anzufangen - und steht nun, noch bevor die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) begonnen hat, im Zentrum einer Rassismus-Debatte, welche die Sportart hierzulande seit Tagen beschäftigt.

Am vergangenen Sonntag hatte Pietta beim Testspiel gegen die Straubing Tigers nach einer Auseinandersetzung mit Straubings schwarzem Spieler Sena Acolatse mit einer so genannten "Affen-Geste" für Aufsehen gesorgt. Am Montag hatte die DEL ein Ermittlungsverfahren gegen Pietta eingeleitet wegen "unsportlichem Verhalten", am Mittwochnachmittag verkündete die Liga das Strafmaß. Pietta wurde für die nächsten neun Test- und Meisterschaftsspiele gesperrt sowie mit einer Geldstrafe belegt. Er verpasst damit die ersten sieben Spiele der am 17. Dezember beginnenden DEL-Saison, da der ERC bis dahin noch zwei Testspiele geplant hat. Stand heute dürfte er am 19. Januar im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings in den Spielbetrieb zurückkehren.

Der Disziplinarausschuss der Liga ist der Ansicht, dass in Piettas Geste "eindeutig ein unsportliches Verhalten in Form einer rassistischen Verunglimpfung" vorliege. Ein solches Verhalten sei inakzeptabel und könne nicht toleriert werden. Der ERC Ingolstadt bestätigte auf Nachfrage, dass er die Strafe akzeptiere.

Pietta bittet um Verzeihung

Pietta hatte in einem öffentlichen Entschuldigungsschreiben mitgeteilt, die Geste habe den Straubingern Spielern allgemein gegolten, die "angesichts der vielen Nicklichkeiten 'nicht so einen Affen machen' sollten", nicht einem einzelnen Spieler. Pietta räumte seinen "Fehler" ein, indem er anerkannte, dass die Geste "selbstverständlich als rassistisch missverstanden werden" könne. Er erklärte aber, dass er "jegliche Art von Rassismus und Antisemitismus" verabscheue und bat alle, "die ich damit verletzt habe und die tagtäglich unter Rassismus zu leiden haben - vor allem aber Sena Acolatse selbst - um Verzeihung".

Der ERC Ingolstadt hatte in einem ersten Statement mitgeteilt, dass Pietta "ausführlich und glaubhaft dargelegt" habe, dass die "abwertende" Geste "in keiner Weise rassistisch gemeint gewesen sei und er sich von jeglichem Rassismus distanziere" und kündigte an, Pietta "intern" zu sanktionieren. Der Klub sehe "aktuell keinen Grund, an seinen Aussagen zu zweifeln". Am Dienstagabend verkündete derselbe ERC freilich, dass "etwaige arbeitsrechtliche Maßnahmen" geprüft werden.

Die Straubing Tigers teilten am Mittwoch mit, dass weder sie als Klub noch Sena Acolatse sich zu dieser Thematik äußern wollten. Torhüter Jeff Zatkoff, der in den vergangenen zwei Spielzeiten zusammen mit Acolatse für die Straubinger gespielt hat, meldete sich via Social Media aus den USA zu Wort und forderte eine lange Sperre für Pietta. Wie sensibel das Thema ist, wurde auch dadurch deutlich, dass der Vorfall selbst in Kanada, dem Mutterland des Eishockeys, von der weltweit ältesten noch bestehenden Sportsendung "Hockey Night in Canada" aufgegriffen wurde.

"Antirassismus-Arbeit ist keine einmalige Sache oder ein Hashtag"

Die bundesweite Initiative "Hockey is Diversity" hat sich die Anti-Rassismus-Arbeit im Eishockeysport auf die Fahnen geschrieben. Ehemalige und aktuelle deutsche Amateur- sowie Profi-Eishockeyspieler mit und ohne Migrationshintergrund setzen sich dort seit mehr als zehn Jahren gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Diskriminierung ein. Pietta unterstützt diesen Verein seit vielen Jahren, wie etwa bei den jährlich stattfindenden Weihnachtsaktionen in einer Kinderkrebsklinik.

Die Initiative ist bereits im Sommer 2018 mit einer Ideenliste zur Unterstützung von Anti-Rassismus-Arbeit an die DEL, die DEL2 und den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) herangetreten, sie legte Bildungsmaßnahmen für Schiedsrichter zu diesem Thema vor sowie Ideen, mit denen Zuschauer regelmäßig daran erinnert werden sollen, dass Rassismus im Stadion nicht geduldet wird. Allerdings erfolglos. "Leider wurden unsere Ideen nie berücksichtigt", teilt die Initiative mit, die sich mehr Engagement und Nachhaltigkeit von Verbands-, Liga- und Vereins-Seite in diesem Bereich wünscht. "Antirassismus-Arbeit ist keine einmalige Sache oder ein Hashtag und Bild auf den Social Media Kanälen", heißt es von der Initiative, "sie erfordert ganzjährig Anstrengungen und ein wahres Engagement, um sie zu bekämpfen."

Das weiß auch Maxime Fortunus. Der schwarze Profi der Fischtown Pinguins aus Bremerhaven hatte vor dem Start des DEL-Vorbereitungsturniers Mitte November initiiert, dass sich seine Teamkollegen in Anlehnung an die Black Lives Matter-Bürgerrechtsbewegung symbolisch auf dem Eis hinknieten. Der Nordsee-Zeitung sagte der 37 Jahre alte Kanadier am Montag dazu: "Der beste Weg, Rassismus zu bekämpfen, ist, darüber zu reden."