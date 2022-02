In der zweiten Eishockey-Liga (DEL2) wird

mit sofortiger Wirkung die in der Spielordnung bereits vereinbarte Quotientenregelung angewandt. Sie tritt aufgrund einer corona- und quarantänebedingten Spielabsage der Partie Tölzer Löwen gegen Kassel Huskies in Kraft, da im aktuellen Rahmenplan kein Termin für eine Neuansetzung mehr verfügbar ist. Nach mehreren positiven PCR-Tests und einer Quarantäneanordnung für Teile des Tölzer Teams müsse die Partie abgesagt werden, teilte der Klub mit, ebenso die Duelle mit Ravensburg und Bad Nauheim. Die Platzierungen in der Tabelle erfolgen ab sofort nach der Quotientenregel (Punkte durch Spiele) mit zwei Nachkommastellen, alsdann nach dem Quotienten der Tordifferenz im Verhältnis zu den absolvierten Spielen. Sind die Quotienten der Punkte und der Tordifferenz bei zwei Mannschaften identisch, so ist diejenige besser platziert, die im Verhältnis pro absolviertem Spiel mehr Tore erzielt hat. Sollten zwei oder mehr Mannschaften nach der eben dargestellten Quotientenregel punkt-und torgleich sein, zählt der direkte Vergleich.