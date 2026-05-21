Eishockey-Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter hat als erste Deutsche den Titel in der nordamerikanischen Profiliga PWHL gewonnen. Ihr Team Montréal Victoire gewann die Finalserie mit 3:1 Siegen durch einen 4:0-Erfolg gegen Abstreiters ehemaliges Team Ottawa Charge. Die 27-Jährige kam allerdings nicht zum Einsatz. In den entscheidenden Playoff-Partien stand die kanadische Nationaltorhüterin Ann-Renée Desbiens im Tor. Die PWHL hat erst vor drei Jahren ihren Spielbetrieb aufgenommen. In der Premierensaison hatte Abstreiter noch für Ottawa gespielt.
EishockeyAbstreiter gewinnt erstmals PWHL-Titel
Als erste Deutsche feiert Eishockey-Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter mit Montréal die Meisterschaft in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga PWHL. Ihr Team setzt sich gegen ihren ehemaligen Klub Ottawa 3:1 durch.
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