Meldungen im Überblick

Eishockey, Homosexualität: Nächster Meilenstein im US-Sport: Eishockey-Profi Luke Prokop hat sich als erster Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga NHL offen zu seiner Homosexualität bekannt. Dies teilte der 19-Jährige, der bei den Nashville Predators unter Vertrag steht und in der vergangenen Saison für die Calgary Hitmen in der unterklassigen WHL spielte, bei Instagram mit. "Es war eine ganz schöne Reise, aber ich könnte jetzt nicht glücklicher sein mit meiner Entscheidung, mich zu outen. Ich habe keine Angst mehr, zu zeigen, wer ich bin", schrieb Prokop: "Ich habe seit meiner Kindheit davon geträumt, ein NHL-Spieler zu werden. Wenn ich mein Leben authentisch lebe und mich nicht mehr verstelle, glaube ich, dass ich meinen Träumen näher komme."

NHL-Commissioner Gary Bettman gratulierte Prokop in einem Telefonat zu diesem Schritt. "Jeder, der mit der NHL zu tun hat, egal ob im Büro, als Trainer oder als Spieler - wir möchten allen sagen: Ganz gleich, wer ihr seid - ihr alle habt einen Platz in unserer Familie", sagte Bettman: "Ich habe ihm gesagt, dass sein Schritt mutig war - und ich habe ihm meine Nummer gegeben. Wann immer er Probleme oder Sorgen hat, soll er sich gerne melden." Zuletzt hatte sich Ende Juni Football-Profi Carl Nassib geoutet und mit einem vermeintlichen Tabu gebrochen. Nassib, der für die Las Vegas Raiders spielt, erhielt für seine Entscheidung, öffentlich über seine Homosexualität zu sprechen, viel Zuspruch und Anerkennung.

Basketball, Olympia: Für Nationalspieler Johannes Voigtmann war die Zeit vor Olympia für das deutsche Team nach dem Wirbel um Joshiko Saibou und dem Fehlen von NBA-Star Dennis Schröder alles andere als optimal. "Das war die reinste Katastrophe, was da alles gegen uns gelaufen ist. Zum Teil selbstverschuldet, zum Teil unverschuldet. Aber wir haben das einzig mögliche getan und uns auf unser Ding konzentriert", sagte der Center der DBB-Auswahl in einem Interview der Mediengruppe Münchner Merkur tz. "Aber ich glaube auch, dass diese Mannschaft ein guter Mix aus neuen Leuten und Leuten mit Erfahrung ist", betonte Voigtmann. "Und in der vor allem jeder seine Rolle gefunden und angenommen hat. Wenn das der Fall ist, passiert meistens etwas Gutes. Wenn dir ein Fehler passiert, bügeln ihn andere aus."

Was der DBB im Fall Saibou gemacht habe, wolle er "eigentlich nicht kommentieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber hätte es eine klare Aussage gegeben, dann wäre mein Statement vielleicht gar nicht notwendig gewesen", meinte der bei ZSKA Moskau spielende Voigtmann. Mitte Juni hatte er deutlich gemacht, dass er auf eine weitere öffentliche Distanzierung des Rückkehrers setze und auch seine Zukunft im Nationalteam vom weiteren Verlauf abhängig mache. Der 31 Jahre alte Saibou hatte im vergangenen Jahr an Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilgenommen. Bei den Veranstaltungen waren auch Anhänger von Verschwörungstheorien und rechte Gruppierungen dabei.

FC Bayern, Trainer: Präsident Herbert Hainer hat den neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann in den höchsten Tönen gelobt. "Ich finde Julian Nagelsmann als Trainer wirklich herausragend. Er ist einer der gefragtesten Trainer in ganz Europa.", sagte der 67-Jährige in der am Dienstag erscheinenden Ausgabe von Münchner Merkur/tz. Der 33 Jahre alte Nagelsmann tue dem Verein "unheimlich gut, er lacht schon in der Früh, wenn er kommt und scheint einfach immer gute Laune zu haben", betonte Hainer: "In so jungen Jahren schon so eine Reife und Überzeugung auszustrahlen und ihm dabei zuzuhören, wenn er über Fußball spricht - Julian ist ein super Typ!" Laut Hainer habe Nagelsmann "auf der einen Seite dieses Spitzbübische, auf der anderen Seite aber auch das Professionelle und Respektvolle. Er weiß genau, wie er mit wem umgehen kann". Durch seine Art herrsche "an der Säbener Straße eine absolute Aufbruchsstimmung, Julian bringt einen unglaublichen Spirit rein", sagte Hainer.

Weitere Verstärkungen sind für den Fußballlehrer jedoch nicht mehr vorgesehen. "Aktuell ist nichts geplant", merkte Hainer an: "Wir haben einen starken Kader, den wir mit Dayot Upamecano, Omar Richards und Sven Ulreich auf hohem Niveau ergänzt haben. Wir haben früh unsere Hausaufgaben gemacht." Großen Transfers seien ohnehin nicht möglich gewesen, "weil wir wegen der Corona-Krise auf Sicht fahren und schauen müssen, dass wir das gut überstehen. Wir werden das Gehaltsgefüge nicht sprengen", sagte der Präsident: "Der FC Bayern wird seinen Pfad der wirtschaftlichen Stabilität nicht verlassen."

Triathlon, Frodeno: Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno hat seinen eigenen Weltrekord über die Triathlon-Langdistanz pulverisiert. Beim privat mit Sponsoren organisierten Duell-Format "Tri Battle" im Allgäu gegen den Kanadier Lionel Sanders benötigte der 39-Jährige für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2Kilometer Laufen 7:27:53 Stunden und unterbot seine fünf Jahre alte Bestmarke um 7:46 Minuten. "Ich bin sprachlos, davon habe ich geträumt", sagte der Kölner nach der Zielankunft, "es ist unglaublich. Es war so hart, so kalt, so regnerisch. Im Moment bin ich ein gebrochener Mann."

Trotz Dauerregen und einem schmerzhaften Sturz nach nur zehn Lauf-Kilometern gelang dem Olympiasieger von 2008 die nächste Fabelzeit, für die alle Voraussetzungen geschaffen worden waren: Die Rad- und die Laufstrecke waren für Allgäuer Verhältnisse sehr flach.

Um weniger abbremsen zu müssen, wurden beim Schwimmen die Ecken abgerundet und auf dem Radkurs gar eine Steilwandkurve eingebaut. Auf Tempomacher und andere Hilfsmittel wurde bewusst verzichtet, damit ein möglicher Weltrekord auch anerkannt würde. Frodeno lag schon nach dem Schwimmen (45:58 Minuten) in Führung. Nach 3:55:22 Stunden auf dem Rad behielt er mit rund fünf Minuten Vorsprung weiter die Nase vorn. Auch von Problemen in der linken Hüfte nach dem Malheur auf durchtränktem Geläuf in einer Kurve im Stadionbereich ließ sich der Hawaii-Champion nicht aufhalten.