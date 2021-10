Der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken erstmals in der jungen Franchise-Geschichte ein Heimspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gewonnen. Die Kraken siegten in der Nacht zum Mittwoch 5:1 gegen die Montreal Canadiens. Grubauer parierte 23 Schüsse auf sein Tor. Für Seattle, das davor drei Spiele hintereinander verloren hatte, traf der Kanadier Brandon Tanev zweimal. Erfolgreich waren wieder die Minnesota Wild mit dem Augsburger Nico Sturm. Das Team siegte bei den Vancouver Canucks 3:2, der 26-jährige Sturm blieb ohne Torbeteiligung. Die Wild haben fünf ihrer ersten sechs Saisonspiele gewonnen.