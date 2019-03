11. März 2019, 18:50 Uhr Eishockey-Playoffs "Mehr Biss, mehr Zug, mehr Herz"

Nach der besten Hauptrunde ihrer DEL-Geschichte haben die Augsburger Panther erstmals Heimrecht im Playoff-Viertelfinale.

Von Johannes Schnitzler

In Neumarkt dürften sie kurz zusammengezuckt sein. Die Marktgemeinde an der Südtiroler Weinstraße, die genauso malerisch am linken Etschufer liegt, wie sich das liest, ist Austragungsort des Dolomiten Cups. Rekordsieger dieses Eishockey-Turniers sind die Augsburger Panther, die den Cup viermal gewannen, 2013, '14, '16 und '18. In diesem Jahr nehmen neben dem 15-maligen Schweizer Meister Bern der norwegische Rekordmeister Oslo und aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Rekordmeister Berlin teil. Doch ausgerechnet Titelverteidiger Augsburg drohte den Veranstaltern einen Korb geben zu müssen: In diesem August, wenn der Dolomiten Cup zum 14. Mal ausgespielt wird, haben die Panther womöglich ein Date mit der Champions Hockey League.

Augsburg in der CHL: Was bis vor wenigen Wochen selbst hart gesottenen Fans als blöder Witz aufgestoßen wäre, könnte bald Gewissheit sein. Die Panther haben die DEL-Hauptrunde auf Platz drei abgeschlossen. Und auch wenn Hauptgesellschafter Lothar Sigl sagt "Ich sehe uns da noch nicht herumfetzen": Sollte der Vorrunden-Erste Mannheim oder Titelverteidiger München (2.) Meister werden (was wahrscheinlich ist), ist Augsburg für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Sollten die Panther selbst den Titel holen (was unwahrscheinlicher ist), sowieso. So oder so hat Augsburg die beste Hauptrunde seiner DEL-Geschichte hinter sich und erstmals Heimrecht im Playoff-Viertelfinale. Gegner ist die Düsseldorfer EG.

Stabilisierender Faktor: Augsburgs Verteidiger Patrick McNeill (links) stoppt DEG-Stürmer John Henrion. (Foto: imago)

Die beste Platzierung der Panther war bislang Rang sechs gewesen: Damals, 2017, schied Augsburg im Viertelfinale nach sieben Duellen gegen Nürnberg aus. Der überdurchschnittliche sportliche Erfolg des Teams mit dem unterdurchschnittlichen Etat bedeute "planerische Stabilität", sagt Sigl: "Wir haben uns getraut, frühzeitig an die Spieler heranzutreten." 17 Profis aus dem aktuellen Kader haben sich bereits für eine weitere Spielzeit in Augsburg verpflichtet. Der "große Unterschied" zu 2017 sei: "Damals hatten wir auch eine gute Mannschaft. Aber die Mannschaft jetzt hat mehr Biss, mehr Zug, mehr Herz."

Sigls Gespür fürs Personal darf man vertrauen. 1987, vor 32 Jahren, hat er den Augsburger EV aus dem finanziellen Sumpf gezogen. Seitdem lenkt der ehemalige Gastwirt den Klub mit schwäbischer Umsicht (manche sagen: Knauserigkeit), erst durch die Bundesliga, seit 1994 durch die DEL. Am vergangenen Samstag wurde er bei der DEL-Gala in Bremerhaven für 25 Jahre Ligazugehörigkeit ausgezeichnet. Sigl würde wohl sagen: für "komplette Dämlichkeit" - so bezeichnete er 2017 jedenfalls seinen damals 30 Jahre zurückliegenden Entschluss, einen schwer angeschlagenen Eishockeyklub zu retten. "Unser Standing in der Liga ist ein anderes als noch vor ein paar Jahren", hat Sigl bemerkt. Man spürt, dass ihm die Anerkennung für sein Durchhaltevermögen guttut. Sein Gasthaus hat er zu Jahresbeginn aufgegeben, im April wird er 62, nun will er sich endlich einmal in Ruhe seinem AEV widmen.

Augsburg in den Playoffs 1. Spieltag - Di., 12. März, 19.30 Uhr: Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 2. Spieltag - Fr., 15. März, 19.30 Uhr: Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 3. Spieltag - So., 17. März, 14 Uhr: Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 4. Spieltag - Fr., 22. März, 19.30 Uhr: Düsseldorfer EG - Augsburger Panther weitere Termine (falls notwendig): 5. Spieltag, Sonntag, 24. März; 6. Spieltag, Freitag, 29. März; 7. Spieltag, Sonntag, 31. März.

Düsseldorf, Sechster nach der Hauptrunde, ist allerdings ein harter Brocken. Zwar verloren die Rheinländer ihre letzten fünf Spiele. Alle vier direkten Duelle in dieser Saison gingen aber an die DEG, zwischen beiden Teams lagen am Ende gerade mal drei Zähler. "Das ist kein leichtes Match-up", sagt Panther-Trainer Mike Stewart. "Wir sind die Underdogs. Aber wir haben uns nie dominiert gefühlt."

In den Playoffs komme es darauf an, nach Niederlagen den Kopf hoch zu nehmen und "bereit zu sein, es 48 Stunden später besser zu machen". So, "wie wenn man einen Lichtschalter umlegt". Stewart glaubt, dass sein Team diesen Schalter kennt. Unter anderem, weil sich die Panther 2018/19 von jenen des Jahrgangs '17/18 vor allem durch eine Eigenschaft abheben: defensive Stabilität. Zwar erzielten sie zwei Tore weniger, und ihr Powerplay, damals das beste der Liga, ist aktuell nur das siebtbeste; dafür kassierten sie 19 Gegentore weniger. Grund dafür ist die deutlich strukturiertere "Team-Defense", wie Stewart sagt. Von den Stürmern bis zu den Torhütern arbeiten alle daran mit. Olivier Roy (3.) und Markus Keller (8.) gehören zu den Top Ten der DEL-Keeper, "wir fühlen uns mit beiden sicher". Aber auch vor dem Tor sind die Panther robuster, was nicht zuletzt an den Zugängen Patrick McNeill, John Rogl und dem vormaligen Düsseldorfer Henry Haase liegt - Spielern, die andernorts als gescheitert galten. "Sie geben uns Tiefe in der Verteidigung", sagt Stewart. So habe Abwehrchef Brady Lamb weniger Eiszeit in den Knochen als in den vergangenen Jahren und somit jetzt, "wo es um die Wurscht geht, mehr im Tank".

Die Kunst als Trainer sei es, "zu erkennen, welche Mannschaft man hat" und das System daran anzupassen, sagt Stewart. Diese Kunst hat den 46-Jährigen zu einem der begehrtesten DEL-Trainer gemacht. "Meine ganze Konzentration gilt jetzt Augsburg", sagt der Austrokanadier nur dazu. Darüber hinaus: "Kein Kommentar." Lothar Sigl macht das nicht nervös. "Die Arbeit für die nächste Saison ist im Wesentlichen getan", sagt er. Dem Trainer will er Zeit geben: "Mike braucht immer recht lange für seine Entscheidungen." Warum sich unnötig aufregen: Selbst die Terminkollision im Sommer hat sich aufgelöst. Der Dolomiten Cup beginnt am 16. August, die Champions League am 29. August. Neumarkt darf aufatmen: Die CHL kann kommen.