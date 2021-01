Zurzeit nicht zu bremsen: Der Tölzer Kanadier Max French führt mit 15 Saisontreffern die Torschützenliste der DEL2 an, Zweiter ist der Landshuter Zach O'Brien (14). An diesem Dienstag kommt es zum direkten Vergleich.

Die Tölzer Löwen begeistern in Weißwasser bis 17 Sekunden vor Schluss durch Spielwitz und Geschick. Dann kassieren sie den Ausgleich und im Penaltyschießen eine Niederlage. Am Dienstag gastiert das dezimierte Team in Landshut - es ist das zwölfte Spiel für die Mannschaft von Kevin Gaudet binnen 27 Tagen.

Von Christian Bernhard, Bad Tölz/München

Wenn es nach Tobias Ancicka gegangen wäre, würde der 19-Jährige jetzt noch in Kanada sein. Ancicka ist eines der größten Torhüter-Talente im deutschen Eishockey und hätte bei der U-20-Weltmeisterschaft eine wichtige Rolle einnehmen können. Ein positiver Corona-Befund verhinderte allerdings, dass er mit der deutschen Auswahl nach Edmonton fliegen konnte. Er musste in Deutschland bleiben und aus der Ferne zusehen, wie seine Kollegen erstmals in der Geschichte das Viertelfinale erreichten und dort Russland beim 1:2 einen tollen Kampf lieferten.

Die Tölzer Löwen hätten mit Sicherheit nichts dagegen gehabt, wenn Ancickas eigentlicher Plan geklappt hätte. Da er nicht in Übersee war, hütete er am Sonntagabend in der DEL2 das Tor der Lausitzer Füchse - und tat das so gut, dass die Löwen eine 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen hinnehmen mussten. "Hut ab, was Ancicka heute gehalten hat, besonders im zweiten Drittel", sagte der Tölzer Trainer Kevin Gaudet. "Wenn er so weitermacht, wird er irgendwann ein Top-Torhüter." Ancicka hat diese Saison bereits für die Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) debütiert, in der Oberlausitz ist er ab und an, um Spielpraxis zu sammeln.

Mit 15 Saisontoren führt Max French die Schützenliste der DEL 2 an. Der Kanadier hat nun in zehn aufeinander folgenden Spielen getroffen.

Trotz Ancicka fehlten Gaudets Mannschaft nur 17 Sekunden, um drei Punkte aus Sachsen mitzunehmen. Kurz vor der Schlusssirene führte sie mit 2:1, doch eine späte Strafe von Sasa Martinovic, der die Scheibe im eigenen Drittel über das Plexiglas beförderte, und Nicholas Ross' noch späterer Ausgleichstreffer bei Sechs-gegen-Vier schickten die Partie in die Verlängerung. Im Penaltyschießen trafen Rylan Schwartz und Fabian Dietz entscheidend für die Füchse. "Wir hatten die Chancen, das Spiel zu gewinnen", sagte Gaudet, die Strafe und das späte Gegentor verortete er in die Kategorie "Pech". Für die Löwen trafen die beiden Tölzer Torgaranten dieser Saison: Marco Pfleger luchste den Füchsen in Minute 23 die Scheibe ab und legte sie dem 20-jährigen Luca Tosto auf, der Saisontor Nummer zehn markierte. Max French erzielte per Nachschuss sein ligaweit unerreichtes 15. Tor zum 2:1 (46.) - der Kanadier hat nun in zehn Partien nacheinander getroffen. Im Penaltyschießen konnte aber selbst er, wie auch Reid Gardiner, Ancicka nicht überwinden.

Gaudet war dennoch zufrieden. "Ich kann nicht meckern, wir haben wirklich super gespielt", betonte er. Mehr, fand er, könne man kann sich als Trainer nicht wünschen. Vor allem mit Blick auf das aktuelle Pensum und die personelle Situation. In Weißwasser standen ihm im elften Spiel in nur 25 Tagen wieder einmal nur 13 Feldspieler zur Verfügung. Diese hätten "um jeden Zentimeter gekämpft". Dass der Auftritt auch spielerisch ansehnlich war, verdeutlichte Füchse-Trainer Corey Neilson. "Bad Tölz ist ein fantastisches Team, wenn sie die Scheibe haben", betonte er und hob die Kreativität, den Spielwitz und die "unglaubliche Menge an Geschick" der Löwen hervor. "Sie haben in unserem Drittel teilweise Ping Pong gespielt", lobte er anerkennend.

Die Regenration beginnt noch im Bus - auf der 620 Kilometer langen Rückreise.

Auf der 620 Kilometer langen Rückfahrt begann für die Löwen, so gut das im Bus eben geht, der Erholungsprozess, der am Montag in der Tölzer Arena fortgesetzt wurde. Das Thema Regeneration ist in dieser intensiven Saisonphase von zentraler Bedeutung. Die Physiotherapeuten sind im Dauereinsatz, gute Ernährung und reichliche Flüssigkeitszufuhr sind zentrale Aspekte, berichtet Torhüter Maximilian Franzreb, der an seiner alten Wirkungsstätte in Weißwasser wieder einmal eine starke Leistung zeigte. "Die Kabine ist nach dem Training ziemlich schnell leer", erzählt er, jeder Spieler nehme sich zu Hause die Zeit, die er braucht, "damit er am nächsten Tag wieder marschieren kann."

Das ist schon am Dienstagabend wieder gefragt, wenn die Löwen zum Derby beim EV Landshut antreten (19.30 Uhr). Die Niederbayern, die in der Tabelle drei Punkte hinter den fünftplatzierten Tölzern liegen (und schon vier Spiele mehr als die Löwen bestritten haben), kassierten am Sonntag eine happige 4:8-Niederlage in Heilbronn und haben auch kurz vor Weihnachten in Bad Tölz verloren (2:5). Diese Partie war allerdings enger, als es das Ergebnis vermuten lässt. Gaudet, der die körperbetonte Spielweise der Landshuter schätzt, konnte sich damals auf jene Spieler verlassen, die auch in Weißwasser hervorragten: French traf doppelt, Tosto einmal, und Franzreb hielt stark.