Im September wagte der Eishockey-Profi John-Jason Peterka den Schritt in die USA, am Mittwoch hat der 19-Jährige nun sein NHL-Debüt gefeiert. Beim 3:4 seiner Buffalo Sabres gegen die New Jersey Devils stand er 16 Minuten lang auf dem Eis. Bislang war der gebürtige Münchner, der über den Nachwuchs des EC Bad Tölz und die Salzburger RB-Akademie 2019 zum EHC Red Bull München gelangt war, ehe er 2020 beim NHL-Draft an 34. Stelle von den Sabres ausgewählt wurde, in deren Farmteam aktiv, den Rochester Americans in der AHL. Dort kam der Nationalstürmer in 23 Spielen auf vier Tore und 16 Assists. Die Sabres hatten, wie viele andere Teams der US-Profiliga, zahlreiche Ausfälle durch Corona-Infektionen zu kompensieren.