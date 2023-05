Die Florida Panthers haben zum zweiten Mal in ihrer Klubhistorie das Finale um den Stanley Cup erreicht. Das Team von Cheftrainer Paul Maurice gewann im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL auch das vierte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Carolina Hurricanes mit einem Tor Unterschied und zog mit 4:0 nach Spielen in die Serie um die Meisterschaft ein. Die Partie in der Nacht zu Donnerstag endete vor heimischem Publikum 4:3. Den entscheidenden Treffer für die Panthers, die zum ersten und bisher einzigen Mal 1996 das Finale erreicht hatten, erzielte Matthew Tkachuk 4,9 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. Floridas Gegner im NHL-Endspiel sind die Vegas Golden Knights oder die Dallas Stars. In der Finalserie des Westens führt Vegas, der Viertelfinalbezwinger der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl, mit 3:0 Spielen.