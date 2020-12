Die Augsburger Panther haben wie geplant ihre Defensive verstärkt. Von den Krefeld Pinguinen wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga der Deutsch-Kanadier Wade Bergman in die Fuggerstadt. Bergman kam zur Saison 2016/17 von Esbjerg Energy zu den Fishtown Pinguins nach Bremerhaven. Nach zwei Jahren schloss sich der Verteidiger zur Saison 2018/19 dann für zwei Spielzeiten den Grizzlys Wolfsburg an. Mittlerweile stehen für den 30-jährigen Linksschützen 213 DEL-Spiele mit 17 Toren und 73 Assists zu Buche. "Speziell während einer Pandemie war es uns wichtig, einen Spieler zu finden, der idealerweise bereits in Deutschland ist und zudem unsere Liga bestens kennt", sagte Augsburgs Trainer Tray Tuomie. "Da Wade Bergman nicht unter das Ausländerkontingent fällt, haben wir rechnerisch noch sechs Importstellen für die Saison 2020/21 offen."