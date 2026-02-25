Die Absage war höflich und formvollendet formuliert: Aufrichtig dankbar sei das Eishockeyteam für die Einladung, der Rede des Präsidenten zur Lage der Nation beizuwohnen. Bedauerlicherweise aber, so hieß es, machten anderweitige, frühere getroffene Verpflichtungen akademischer und professioneller Natur im Nachgang der Olympischen Spiele eine Anwesenheit der Spielerinnen unmöglich. So sind es nur die männlichen US-amerikanischen Eishockeyspieler gewesen, die sich zu Wochenbeginn in Washington feiern ließen. Das Frauenteam, ebenfalls in Mailand zum Olympiasieger gekürt, blieb dem Termin geschlossen fern.