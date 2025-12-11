„It’s a game of inches“, sagt Harold Kreis oft, und natürlich hat der Bundestrainer recht: Im Eishockey kommt es auf Kleinigkeiten an, kein Zentimeter wird freiwillig dem Gegner überlassen. Wenn dann plötzlich ein ganzer Meter fehlt, ist die Verunsicherung groß. Oder doch nicht? „Da wird medial viel aufgebauscht, was vielleicht gar nicht so dramatisch ist“, sagt Christian Künast, Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes ( DEB ). Worum es geht? Um die Größe der Spielflächen für das olympische Eishockeyturnier und darum, ob in der Santagiulia Ice Hockey Arena von Mailand im Februar überhaupt gespielt werden kann. Erstmals seit 2014 sollen die Profis aus der nordamerikanischen National Hockey League ( NHL ) unter dem Ringe-Logo antreten, der bescheidene Claim lautet: Die Besten treffen auf die Besten. Für die Veranstalter wäre es der Super-GAU, wenn ihr Hochglanzspektakel schon vor dem Turnierstart Schrammen abbekommen würde.

„Wenn die Spieler das Eis für unsicher halten, werden wir natürlich nicht spielen, so einfach ist das“: NHL-Commissioner Gary Bettman (links) und sein Stellvertreter Bill Daly. (Foto: David Kirouac/Imago)

Auslöser der Nervosität war der stellvertretende NHL-Commissioner Bill Daly, der Anfang dieser Woche am Rand eines NHL-Meetings sagte: „Wenn das Eis unbespielbar ist, dann ist es eben unbespielbar. Ich möchte mich nicht leichtfertig darüber äußern. Was man dann tut, ist eine andere Frage.“ Leichtfertig oder nicht, Daly hatte damit die Lunte an ein Pulverfass gelegt – und zündelte weiter: „Wenn die Spieler das Eis für unsicher halten, werden wir natürlich nicht spielen, so einfach ist das“, sagte der zweitmächtigste Mann der mächtigsten Eishockeyliga der Welt. „Was auch immer daraus folgt, folgt eben.“ Es gebe „keinen Plan B“. Beim italienischen Organisationskomitee dürften zu diesem Zeitpunkt die Alarmleuchten ofenrot geglüht haben.

Die Maße entsprechen den Regeln des Weltverbands – nicht aber denen der NHL

Seit Monaten gibt es Berichte über Probleme und Verzögerungen beim Bau der neuen Multifunktionsarena mit 14 000 Sitzplätzen im Mailänder Stadtteil Santa Giulia. Christian Künast, der gemeinsam mit Harold Kreis zu Wochenbeginn zum zweiten Mal am Spielort war, musste einräumen, dass er die Halle bislang nur von außen sehen konnte. Immerhin in die zweite Halle, die deutlich kleinere Milano Rho Ice Hockey Arena, wo die deutschen Frauen vom 5. Februar an ihre Gruppenspiele bestreiten werden, konnte er einen Blick werfen. „Was ich gesehen habe, hat mich positiv überrascht im Vergleich zu unserem ersten Besuch am 6. Oktober“, sagte Künast. Es gebe zwar noch „Baustellen“. Aber die Kabinen seien „völlig in Ordnung“, die Eisqualität „ansprechend“ – anders als zuletzt bei der WM im dänischen Herning, wo das brüchige Eis zu massiven Beschwerden der Teams und zum Teil stundenlangen Spielunterbrechungen führte. Der spätere Weltmeister USA wollte angeblich sogar vorzeitig abreisen.

Die Maße der Eisflächen in Mailand bewegten sich im Rahmen der Regeln des Weltverbands IIHF, sagte Künast. Doch diese sehen nun einmal andere Maße vor als die NHL. Für deren Zusage, ihre Saison für Olympia zu unterbrechen und ihre millionenschweren Profis freizugeben, waren Spiele auf NHL-konformem Eis eine zentrale Voraussetzung.

Eine Eisfläche nach NHL-Standard ist 200 Fuß lang und 85 Fuß breit, misst also rund 61 mal 26 Meter. Die IIHF erlaubt Längen zwischen 61 und 56 Metern sowie 30 bis 26 Meter in der Breite. Das Eis in Mailand ist nur 197 Fuß lang, also rund einen Meter kürzer als in der NHL. Klingt nach einer Petitesse, ist aber so, als würde man einen 100-Meter-Lauf nach 95 Metern stoppen. Nationalspieler Nico Sturm, zweimaliger Stanley-Cup-Sieger von den Minnesota Wild, sagte dem Sport-Informationsdienst: „Ich bin einfach nur sprachlos, wie sie das gehandhabt haben. Das ist einfach eine willkürliche Größe. Entweder man macht es olympisch oder man macht es NHL-konform. Jetzt ist es weder das eine noch das andere.“

Wie 2018 im Halbfinale in Pyeongchang könnte Deutschland (links Moritz Müller) bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand wieder auf Kanada treffen – ein kanadisches Team allerdings, das gespickt sein wird mit den Topprofis aus der NHL. (Foto: Laci Perenyi/Imago)

Die kürzere Eisfläche hat Auswirkungen sowohl auf das Spiel – weniger Platz bedeutet noch mehr Tempo und Zweikämpfe – als auch auf die Sicherheit der Spieler. „Wenn ein Spieler denkt, da ist noch ein halber Meter, und plötzlich ist die Bande da“, könne das problematisch sein, sagte Bundestrainer Kreis, vor allem, wenn das Eis – siehe Herning – zu weich sei. Zumal die Spieler wenig Zeit haben werden, sich auf die Abmessungen einzustellen. Die Spieler aus der NHL und der American Hockey League stoßen erst am 8. Februar zum Kader, bereits am 12. Februar bestreiten die deutschen Männer ihre Auftaktpartie gegen Dänemark – ohne sich auch nur ein einziges Mal mit dem Turnierkader eingespielt zu haben. Aber beides sei nicht neu für die Profis. „Die Anpassung geht schnell“, sagte Kreis, „wir nehmen es, wie es ist.“ Und was die gemeinsame Vorbereitung angeht, sei es nun einmal „nicht so wie im Fußball, dass wir acht Wochen Zeit haben“, sagte Künast. „Aber das sind wir gewohnt.“ Die Teams aus den USA und Kanada etwa würden sich erst im Flugzeug kennenlernen. „Und dann geht es raus aufs Eis.“

Auch aus der NHL kamen zuletzt versöhnliche Töne. Er sei trotz der Verzögerungen beim Bau der Arena und den Diskussionen um die Eisfläche „vorsichtig optimistisch“, sagte Bill Daly. Im November bestritten die Pittsburgh Penguins und Nashville Predators im Rahmen der NHL Global Series ein Spiel in Stockholm, die Abmessungen der dortigen Arena entsprachen jenen in Mailand. Weder von den Profis noch von der Spielergewerkschaft NHLPA habe es Klagen gegeben. Zur Sicherheit hat die NHL ihre Experten und Eistechniker nach Mailand entsandt. „Je näher die Spiele rücken, desto mehr werden wir die Situation beurteilen, ob sie über genügend Personal, Ressourcen und Fachwissen verfügen, um alles so zu machen, wie es gemacht werden muss“, sagte Daly. Bis zum 2. Februar sollen alle Spielorte fertiggestellt sein. In der Milano Rho findet derzeit eine Nachwuchs-WM statt, in der Santagiulia Arena werden im Januar das Finale um die italienische Meisterschaft sowie der nationale Pokal ausgespielt. Auch Künast und Kreis werden dann wieder als Beobachter dort sein. Das Spiel bleibt spannend bis zum letzten Meter.