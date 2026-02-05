Seit 1924 ist Eishockey Teil der Olympischen Winterspiele, das heißt: seit es Winterspiele gibt. Weil sich die Beliebtheit der Sportart seit den Anfängen des Jahrhunderts ebenso dynamisch entwickelte wie das Spiel selbst, war Eishockey schon 1920 in Antwerpen Teil des olympischen Programms – im Sommer! Gold gewann 1920 wie 1924, klar, Kanada, das Mutterland des Sports, ebenso 1928, 1932 und … nein, 1936 nicht, da gewann Großbritannien. Rekordolympiasieger und auch diesmal wieder großer Favorit auf Gold ist trotzdem Kanada, weil die National Hockey League, die nordamerikanische Profiliga, erstmals seit 2014 ihre Saison für Olympia unterbricht. Das deutsche Team um Leon Draisaitl profitiert davon, auch die USA, Schweden, Finnland – aber keine Nation stellt mehr NHL-Profis als Kanada, wo das Spiel mit dem Puck über dreimal 20 Minuten zur nationalen Identität gehört. Frauen spielen übrigens erst seit 1998 um Olympiagold; Rekordchampion ist … wer schon.