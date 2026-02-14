Ob sie sich überhaupt zum Warm-up heraustrauen würden? Blöde Frage. Warum auch nicht? Sie könnten sogar „mit einer relativen Leichtigkeit“ in dieses Viertelfinale gehen, hatte Stürmerin Laura Kluge vor der Partie gegen Kanada gesagt. Immerhin hatten sie drei von vier Spielen in der Vorrunde gewonnen.

Für die deutschen Eishockeyfrauen war es das erste olympische Viertelfinale überhaupt; für Kanada sollte es nur eine Durchgangsstation auf dem Weg ins Endspiel werden. Die Frauen mit dem Ahornblatt auf dem Trikot waren 13-mal Weltmeister, fünfmal haben sie Olympiagold gewonnen. Überdies verfügen sie, nur mal zum Beispiel, über Marie-Philip Poulin. Die 34-Jährige, Teamkollegin von DEB-Torfrau Sandra Abstreiter bei Montréal Victoire in der nordamerikanischen Profiliga PWHL, hält einen einsamen Rekord: 2010, 2014 und 2022 schoss sie jeweils das entscheidende Tor im Olympia-Finale, dasselbe gelang ihr bei der WM 2021. Seit ihrem Debüt im Nationalteam im Jahr 2009 stand Poulin mit Ausnahme von 2019 jedes Jahr im Endspiel um WM-Titel oder Olympiasiege. Nach zwei Spielen Pause meldete die Kapitänin sich zum Viertelfinale wieder einsatzbereit.

Trotzdem kamen die Deutschen pünktlich, eine Dreiviertelstunde vor dem Eröffnungsbully, zum Aufwärmen aus der Kabine. Und nicht, um staunend und starr vor Ehrfurcht die Favoritinnen auf der anderen Seite des Eises zu bewundern. Um zu lernen, ja, um eine neue Erfahrung zu machen. Sicher. Aber „egal, wie es ausgeht“, meinte Kluge, PWHL-Profi bei Boston Fleet: „Für uns kann es nur gut ausgehen.“

Nun, es ging relativ gut aus. Zumindest besser, als es manche insgeheim vielleicht doch befürchtet hatten. Kanada gewann, aber die Niederlage hielt sich mit 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) im ehrenhaften Rahmen. „Es war sehr, sehr wichtig für uns, hier zu sein und zu lernen“, sagte Bundestrainer Jeff MacLeod. „Olympia ist doch etwas anderes als eine Weltmeisterschaft. Wir müssen öfter solche Spiele spielen, nicht nur einmal im Jahr. Das bringt uns voran.“

Der Lohn für die Moral: Franziska Feldmeier gelingt der Ehrentreffer

Die drei deutschen PWHL-Spielerinnen – neben Abstreiter und Kluge noch Nina Jobst-Smith (Vancouver Goldeneyes) – haben zusammen 40 Spiele in der seit drei Jahren existierenden Frauen-Profiliga absolviert. Poulin allein hat doppelt so viele. Der Zweikampf zwischen David und Goliath war verglichen mit diesem Duell einer auf Augenhöhe. „Jeder erwartet, dass Kanada gewinnt“, sagte Abstreiter. Aber hat nicht auch der kleine David dem Riesen Goliath ordentlich eine vor den Latz geknallt? „Wer nicht daran glaubt, hat schon verloren“, sagte Kluge.

Nach exakt 100 Sekunden traf Brianne Jenner mit dem ersten Torschuss zum 1:0 für Kanada. An die Sensation zu glauben, fiel nun schon etwas schwerer. Aber dann fing Kluge in Unterzahl ein schlampiges Zuspiel der Kanadierinnen ab, zog allein zum Tor von Emerance Maschmeyer und … Vielleicht machten ihr unterwegs die Gedanken die Beine schwer. Ihr Versuch strich am Tor vorbei. „Wir haben über kurze Strecken gezeigt, dass wir mithalten können“, sagte sie. „Am Ende fehlt uns dann die Erfahrung und die Kaltschnäuzigkeit, um das auch auszunutzen. Aber wir haben im ganzen Turnier gezeigt, dass wir nicht zu Unrecht im Viertelfinale stehen. Nach oben fehlt halt noch ein bisschen.“

Die Deutschen spielten dennoch couragiert weiter. Wer ein kanadisches Schützenfest erwartet hatte, sah sich im Irrtum. Auf dem Gesicht von Marie-Philip Poulin ließen sich sogar erste Züge von Frustration erkennen. Bis Claire Thompson ein Schüsslein von der blauen Linie zum Tor schickte und der Puck Abstreiter durch die Schoner hoppelte (17.). „Den würde ich gerne zurückhaben“, sagte die Torhüterin. „Aber bei so vielen Schüssen aufs Tor mache ich mir jetzt keinen Kopf darüber.“

So unglücklich der Gegentreffer für Abstreiter war, so glücklich war dieses 2:0 zur ersten Pause für die Kanadierinnen. Ihr etwas zu lauter Jubel über das billige Tor verriet die Anspannung. Ähnlich unangenehm für Abstreiter war das 0:3, als der Puck von ihrer Stockhand ins Tor prallte (38.). Allerdings hatten die Kanadierinnen, ohne die ganz große Brillanz auszustrahlen, mittlerweile klar die Kontrolle erlangt und spielten ihre läuferische Überlegenheit aus. 17:3 Torschüsse allein im zweiten Drittel bildeten ihre Dominanz recht präzise ab. Mit dem 0:4 zu Beginn des letzten Drittels war die Entscheidung gefallen.

Bei den Deutschen machte sich der Kräfteverschleiß nun in Strafzeiten bemerkbar. Aber ein Tor wollten sie schon gerne noch schießen. Und sie bekamen es, ausgerechnet in Unterzahl. Franziska Feldmeier fasste sich ein Herz, spurtete los und verlud Maschmeyer (49.). Gold für die Moral. So war auch der letzte kanadische Powerplay-Treffer (56.) leichter zu ertragen. Torschützin: Marie-Philip Poulin.