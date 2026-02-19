Zum Hauptinhalt springen

MeinungDeutsches Eishockey-Aus bei OlympiaSo viel Talent. So hohe Erwartungen. So tief die Enttäuschung

Kommentar von Johannes Schnitzler, Mailand

Lesezeit: 2 Min.

Leon Draisaitl konnte mit dem deutschen Eishockeyteam keine großen Erfolge feiern bei diesen Spielen.
Leon Draisaitl konnte mit dem deutschen Eishockeyteam keine großen Erfolge feiern bei diesen Spielen. (Foto: IMAGO/James Lang/IMAGO/Imagn Images)

Die beste Auswahl der Geschichte? Da sind Zweifel erlaubt. Deutschlands Eishockeymänner beklagen zu Recht eine vertane Chance – es fehlte ein gemeinsamer Plan.

War das der beste Kader, den Deutschland je zu Olympischen Winterspielen geschickt hat? Ziemlich sicher, ja. War es auch die beste Mannschaft? Zweifel sind erlaubt.

