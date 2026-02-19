War das der beste Kader, den Deutschland je zu Olympischen Winterspielen geschickt hat? Ziemlich sicher, ja. War es auch die beste Mannschaft? Zweifel sind erlaubt.
MeinungDeutsches Eishockey-Aus bei OlympiaSo viel Talent. So hohe Erwartungen. So tief die Enttäuschung
Kommentar von Johannes Schnitzler, Mailand
Lesezeit: 2 Min.
Die beste Auswahl der Geschichte? Da sind Zweifel erlaubt. Deutschlands Eishockeymänner beklagen zu Recht eine vertane Chance – es fehlte ein gemeinsamer Plan.
Leon Draisaitl bei Olympia:„Ich bin sehr froh, dass ich das erleben darf“
Eishockeystar Leon Draisaitl, deutscher Fahnen- und Erwartungsträger, spricht über das Leben als Promi im olympischen Dorf, die Chancen des DEB-Teams – und diesen einen Penalty seines Vaters vor 34 Jahren.
