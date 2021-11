Der ERC Ingolstadt hat Stürmer Davis Koch vom DEL2-Club EV Landshut bis zum Saisonende verpflichtet. In der aktuellen Spielzeit lief der 23-Jährige neun Mal für Landshut auf und kam dabei auf drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen). Zuvor stand der Kanadier aus British Columbia zwei Jahre lang bei den Heilbronner Falken unter Vertrag. Für den Kooperationspartner der Adler Mannheim gelangen ihm in 79 Einsätzen 68 Punkte (24 Tore, 44 Vorlagen). "Durch den Ausfall von Samuel Dube haben wir aktuell nur 13 Stürmer zur Verfügung. Daher haben wir uns dazu entschieden, mit Davis für mehr Tiefe in unserer Offensive zu sorgen", erklärte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell: "Davis ist ein technisch starker, spielintelligenter Stürmer, der alle drei Positionen im Angriff bekleiden kann."